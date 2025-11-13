Accueil » DJI Neo 2 est lancé en Europe : le selfie-drone gagne le LiDAR et la stabilité

DJI Neo 2 est lancé en Europe : le selfie-drone gagne le LiDAR et la stabilité

Après un lancement réservé à la Chine, DJI confirme enfin la sortie internationale du Neo 2, son nouveau selfie-drone ultra-léger pensé pour le grand public. Le drone débarque en France, au Japon, au Royaume-Uni, au Canada et dans la majorité des marchés où DJI opère… mais pas aux États-Unis.

Un choix stratégique que l’entreprise justifie par des « conditions locales et un environnement industriel en évolution ».

DJI Neo 2 : Un selfie-drone bien plus avancé qu’il n’en a l’air

Le Neo 2 conserve le concept du drone « palm-takeoff » : il décolle depuis la main, filme automatiquement, puis revient s’y poser grâce à des commandes gestuelles et vocales.

Mais, cette génération franchit un cap majeur.

DJI y intègre pour la première fois dans un drone aussi compact :

Un système d’évitement d’obstacles à 360°, basé notamment sur du LiDAR frontal, exceptionnel à ce niveau de prix.

Un suivi amélioré, capable de suivre un sujet jusqu’à 43 km/h .

. Une meilleure résistance au vent, désormais certifiée niveau 5.

Un contrôle gestuel plus précis, pour ajuster distance et angle sans télécommande.

Le Neo 2 fonctionne totalement en autonome, mais peut aussi utiliser une télécommande NC-3 (portée jusqu’à 10 km) ou même des lunettes FPV, pour une expérience plus immersive.

Une caméra plus stable et une meilleure ergonomie

Le drone embarque :

Une caméra montée sur un double gimbal plus stable

Un écran frontal, qui affiche le mode de prise de vue en cours

Un capteur 1/2 » capable de filmer en 4K 100 fps ou en 2.7K vertical, avec photos 12 MP

Jusqu’à 49 Go de stockage interne, permettant d’enregistrer 105 minutes en 4K 60 fps

Avec ses 151 g, le Neo 2 reste en dessous des seuils réglementaires les plus stricts, et peut voler jusqu’à 19 minutes (en pratique un peu moins).

Prix et disponibilité : un lancement global… mais sans les États-Unis

DJI commercialise le Neo 2 au prix de 239 €. Les différents packs disponibles incluent : Drone seul, Fly More Combo, Fly More avec télécommande et Motion Fly (avec lunettes FPV).

Pour de nombreux testeurs, le Neo 2 marque une vraie différence par rapport au premier modèle. Son évitement d’obstacles, sa stabilité, son interface simplifiée et son prix très accessible en font l’un des meilleurs drones débutants du moment.

La formule du Neo 2 est simple : la facilité d’un selfie-drone, les sécurités d’un modèle premium, et un prix agressif. DJI ne se contente plus d’un gadget pour créateurs occasionnels : le Neo 2 devient un petit drone sérieux, stable, intuitif, et très sûr, idéal pour vloggers, voyageurs et sportifs.