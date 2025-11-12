Accueil » Honor commence le teasing des Honor 500 et 500 Pro et le nouveau design

Honor a officiellement teasé sa nouvelle série Honor 500 sur Weibo, confirmant l’arrivée prochaine de deux modèles : le Honor 500 et le Honor 500 Pro.

La marque promet des smartphones aux « configurations de niveau flagship », combinant design ultrafin, performances de pointe et innovations photo.

Design : finesse extrême et module photo horizontal

Les premiers visuels officiels confirment un châssis particulièrement fin et léger, fidèle à la philosophie esthétique de la marque. Mais, la véritable nouveauté vient du module photo, qui adopte une forme horizontale allongée, surnommée « racetrack-style », rappelant fortement le design de l’iPhone Air.

Selon les rumeurs, le Honor 500 disposera d’un double capteur photo disposé à l’horizontale, tandis que le Honor 500 Pro offrira une triple caméra avec un bouton photo dédié sur la tranche — une première chez Honor — permettant de déclencher ou zoomer rapidement, comme sur un véritable appareil photo.

Puissance et performances gaming

Un ingénieur de la marque a confirmé que les deux modèles seront propulsés par des puces de série Snapdragon 8, offrant des performances de niveau haut de gamme :

Les smartphones profiteront également du moteur de rendu propriétaire Phantom Engine 3.0, censé optimiser la réactivité et la fluidité en jeu.

Écran, batterie et recharge : des specs premium

Parmi les autres spécifications, citons :

Écran : dalle OLED de 6,55 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement 120 Hz. Rétroéclairage 4 320 Hz PWM dimming pour un confort visuel optimal

Batterie de 8 000 mAh, un record dans sa catégorie

Recharge filaire de 80W – 50W sans fil (modèle Pro)

Audio & connectivité : Haut-parleurs stéréo, NFC, infrarouge

Résistance : Certification IP68/69 (eau et poussière)

Les deux modèles fonctionneront sous MagicOS 10 basé sur Android 16, avec des optimisations d’interface centrées sur l’IA et la fluidité multitâche.

Photo : 200 mégapixels et periscope pour le modèle Pro

Côté photo, Honor semble viser très haut avec un partenariat technique renouvelé avec Ricoh (déjà évoqué sur d’autres gammes).

Selon les fuites, le Honor 500 se vanterait d’un capteur principal 200 mégapixels avec OIS, et un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Le Honor 500 Pro reprendrait les mêmes capteurs mais ajouterait un téléobjectif périscope de 64 mégapixels offrant zoom optique et OIS. Enfin, la caméra frontale serait de 50 mégapixels pour les deux modèles.

Cette configuration promet des performances photo et vidéo de haut niveau, notamment pour la photographie de nuit et les portraits.

Date de lancement et disponibilité

Selon les rumeurs concordantes de la presse chinoise, la série Honor 500 sera officiellement dévoilée le 24 novembre 2025 en Chine, avant une sortie internationale au premier trimestre 2026.

Avec la série Honor 500, la marque semble vouloir combiner le design raffiné de l’iPhone Air, la polyvalence photo d’un flagship Android, et une autonomie colossale.

Si les prix restent compétitifs, Honor pourrait bien frapper fort dans le segment haut de gamme fin 2025, et même titiller les leaders du marché comme Xiaomi, OPPO et Samsung.