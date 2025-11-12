Accueil » La Galaxy Ring deviendra la manette de contrôle du casque Galaxy XR

La Galaxy Ring deviendra la manette de contrôle du casque Galaxy XR

La Galaxy Ring deviendra la manette de contrôle du casque Galaxy XR

Samsung semble prêt à faire un pas de plus vers l’écosystème connecté du futur. Selon une découverte récente repérée dans une mise à jour d’une application Android, la firme coréenne teste actuellement une intégration de la bague connectée Galaxy Ring avec son casque de réalité mixte Galaxy XR, ouvrant la voie à une navigation gestuelle révolutionnaire.

La Galaxy Ring bientôt contrôleur du Galaxy XR

D’après Android Authority, le code de l’application révèle une fonction baptisée « ring gesture for glasses », suggérant que Samsung développe la possibilité de contrôler une interface XR via des gestes réalisés avec la bague connectée.

Cette fonction permettrait aux utilisateurs d’effectuer des actions — comme naviguer dans les menus, sélectionner des objets ou faire défiler une page — simplement en effectuant des gestes précis avec la main.

Le terme « glasses » dans le code pourrait désigner un futur casque ou des lunettes XR en préparation chez Samsung, plutôt que le casque Galaxy XR déjà connu. Mais dans les deux cas, cela confirme l’intérêt croissant de la marque pour les interactions gestuelles et les interfaces immersives.

Des commandes gestuelles déjà partiellement disponibles

La Galaxy Ring, dévoilé plus tôt cette année, offre déjà certaines commandes gestuelles de base :

Un double pincement permet de prendre une photo ou de mettre une alarme en silencieux.

Ces gestes simples pourraient bientôt s’étendre à tous les appareils de l’écosystème Galaxy, y compris les smartphones, les tablettes et maintenant… le casque XR.

Samsung ambitionne ainsi de rendre la navigation entre ses produits totalement fluide, sans nécessiter d’écran tactile ou de manette. L’objectif est de permettre un contrôle intuitif, naturel et mains libres dans les environnements de réalité mixte.

Une vision unifiée : le contrôle multi-écrans

Cette avancée s’inscrit dans la continuité d’un brevet déposé par Samsung plus tôt en 2025, détaillant comment un anneau intelligent pourrait interagir avec plusieurs écrans à la fois.

Avec la réalité mixte, cette idée prend tout son sens : La Galaxy Ring pourrait servir de manette universelle capable de piloter un téléphone, une tablette, un téléviseur, et un casque XR, tout cela avec de simples gestes ou mouvements de la main.

Galaxy Ring 2 : une version plus « intelligente » à l’horizon

Selon de précédentes rumeurs, Samsung prépare également une Galaxy Ring 2, plus évolué et axé sur la santé. Ce modèle devrait offrir des capteurs améliorés pour la surveillance cardiaque et du sommeil, une autonomie accrue, et un design plus fin et élégant.

Cependant, le rapport précise qu’il ne faut pas s’attendre à une sortie en 2025. La Galaxy Ring 2 pourrait faire ses débuts aux côtés du Galaxy S26, lors de l’événement Unpacked 2026.

Si Samsung réussit à connecter le Galaxy Ring au casque Galaxy XR, il pourrait créer un écosystème XR unifié, où le casque gère la visualisation et l’immersion, la bague gère les interactions et les gestes, et le smartphone agit comme cœur de traitement.

Cette approche marquerait un tournant pour Android et la réalité mixte, et pourrait placer Samsung en tête de la course face à Apple et son Vision Pro.

Un petit bijou, au sens littéral, qui pourrait bien transformer la façon dont nous interagissons avec la technologie immersive.