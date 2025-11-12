Galaxy Z TriFold certifié : le smartphone à triple pli arrive fin 2025

Le Galaxy Z TriFold, premier téléphone à triple pli de Samsung, vient de franchir une étape cruciale vers sa commercialisation.

Le dispositif, identifié sous le numéro de modèle SM-F968B/DS, a été certifié par l’autorité singapourienne des télécommunications (IMDA) — un signe clair que son lancement est imminent.

Certification IMDA : la dernière étape avant le lancement

L’apparition du Galaxy Z TriFold dans la base de données de l’Infocomm Media Development Authority (IMDA) signifie que Samsung finalise les préparatifs de commercialisation du produit à Singapour.

La certification confirme la présence des connectivités attendues sur un flagship premium : Wi-Fi, Bluetooth, NFC, et Ultra WideBand (UWB). Le suffixe « DS » indique également que le smartphone offrira une compatibilité double SIM.

En général, les appareils validés par l’IMDA sortent dans le mois suivant la certification, ce qui laisse penser que le Galaxy Z TriFold pourrait être annoncé avant la fin de 2025.

Un appareil aperçu lors du sommet APEC 2025

Samsung avait déjà présenté pour la première fois le Galaxy Z TriFold lors du sommet APEC 2025 à Séoul, mais uniquement derrière une vitrine en verre. Le smartphone se plie en deux points, ce qui lui permet de passer d’un format tablette à un format smartphone compact — une innovation qui donne l’impression d’avoir trois écrans distincts.

Malgré cette première apparition, aucun journaliste n’avait été autorisé à le manipuler, ce qui a alimenté les doutes sur l’état d’avancement du produit.

Une vidéo de démonstration fuitée a brièvement montré le mécanisme de pliage, confirmant sa conception mais sans révéler ses spécifications internes.

Un lancement mondial très limité

Selon plusieurs sources, Samsung prévoit une sortie restreinte du Galaxy Z TriFold afin de tester le marché et d’éviter une répétition des problèmes rencontrés avec le premier Galaxy Fold. Les marchés pressentis incluent : Corée du Sud, Chine, Singapour, Taïwan, et Émirats arabes unis.

Des documents de certification Bluetooth SIG suggèrent que les États-Unis et certains pays européens pourraient aussi être concernés, mais en quantités très limitées.

D’après les rumeurs, Samsung ne produirait que 20 000 à 30 000 unités au départ, avec possibilité d’augmenter la cadence selon la demande.

Un produit d’exception — et à prix d’exception

Le Galaxy Z TriFold s’annonce comme l’un des appareils les plus ambitieux jamais conçus par Samsung. Mais, cette innovation a un coût : le smartphone pourrait être proposé autour de 3 000 dollars, soit environ 2 800 à 3 200 euros selon les marchés.

Une sortie prudente permettrait à Samsung de limiter les risques financiers en cas de défauts matériels, corriger discrètement d’éventuels problèmes, et évaluer la réaction du public avant une production de masse.

Le Samsung Galaxy Z TriFold est en passe de devenir le tout premier smartphone pliable à trois volets du marché grand public. Son apparition dans la base IMDA confirme qu’il entre dans la phase finale avant son lancement, probablement en décembre 2025.

Prochaine étape : l’annonce officielle, qui pourrait intervenir fin novembre ou début décembre 2025.