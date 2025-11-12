Accueil » PlayStation 6 repoussée : Sony considère la PS5 au milieu de son cycle de vie

Les rumeurs autour de la PlayStation 6, alias PS6, continuent d’enflammer la communauté des joueurs, mais Sony semble décidé à temporiser.

Lors de la présentation de ses résultats financiers du deuxième trimestre de l’exercice 2026, la directrice financière Lin Tao a confirmé que le constructeur considère encore la PS5 comme étant au milieu de son cycle de vie — une déclaration qui éloigne clairement la sortie de la PS6.

Sony mise encore sur la PS5

Lin Tao a expliqué que la PlayStation 5 bénéficie toujours d’une très large base d’utilisateurs actifs, tout comme la PS4, toujours exploitée dix ans après son lancement.

Selon elle, la PS5 dispose encore d’un fort potentiel de croissance, notamment grâce au lancement récent de la PS5 Pro, qui prolonge mécaniquement la durée de vie de la génération actuelle.

Ce modèle amélioré offre de meilleures performances graphiques, du ray tracing plus fluide et une compatibilité totale avec les futurs jeux AAA à venir. Sony estime donc qu’il n’y a aucune urgence à sortir une nouvelle console.

Des exclusivités encore en préparation

Pour appuyer cette stratégie, Sony a déjà prévu plusieurs exclusivités majeures pour 2025 et 2026, comme Saros et Marvel’s Wolverine, qui seront optimisées pour la PS5 Pro. Ces sorties confirment la volonté de Sony de consolider l’écosystème PS5 avant d’ouvrir un nouveau cycle matériel.

Pour les joueurs, c’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle : bonne, car cela signifie que leur console restera pertinente plusieurs années encore ; mauvaise, car les plus impatients devront attendre encore longtemps avant de découvrir la PlayStation 6.

Un écart toujours grand avec le PC

Si la PS5 Pro affiche désormais des performances jusqu’à 120 FPS, cette fréquence reste limitée à un petit nombre de jeux. Pendant ce temps, les PC gaming haut de gamme atteignent sans difficulté les 240 FPS et plus, ce qui entretient la rivalité entre communautés.

Cependant, Sony aurait déjà teasé le développement d’une nouvelle architecture GPU pour la PS6, censée réduire cet écart de performance. Cette technologie, issue d’un partenariat renforcé avec AMD, pourrait apporter un bond générationnel bien plus marqué que celui observé entre PS4 et PS5.

Une transition plus longue que prévue

En clair, tout indique que la PlayStation 6 ne verra pas le jour avant 2027 au plus tôt, voire 2028. Sony semble vouloir maximiser la rentabilité de la PS5 Pro avant d’amorcer la prochaine génération.

Ce choix rappelle la stratégie adoptée à l’époque de la PS4 Pro, sortie trois ans avant la PS5, et qui avait permis à Sony d’étendre la durée de vie de sa console sans frustrer les joueurs.

Certains joueurs saluent cette approche, estimant qu’il vaut mieux profiter plus longtemps d’une console déjà puissante et bien équipée. D’autres, en revanche, espéraient que la PS6 arrive rapidement avec une vraie rupture technologique — notamment en matière de taux de rafraîchissement, de compatibilité 8K ou d’IA embarquée.

Mais une chose est sûre : avec la PS5 Pro, Sony compte bien garder sa console phare au centre du jeu vidéo encore plusieurs années.

Et vous, préférez-vous que Sony prenne son temps pour peaufiner la PS6, ou aimeriez-vous déjà découvrir la prochaine génération ?