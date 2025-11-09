Accueil » iPhone 18 Pro : le coloris noir serait abandonné pour la deuxième année consécutive

Apple semble décidément vouloir réserver le noir à d’autres modèles. Selon une nouvelle fuite issue d’un initié de l’industrie, l’iPhone 18 Pro pourrait, comme l’iPhone 17 Pro, ne pas être proposé en coloris noir.

Une décision qui pourrait sembler anodine… mais qui s’inscrirait dans une stratégie bien plus large d’Apple pour différencier clairement ses gammes.

Pas de noir pour l’iPhone 18 Pro

Le rapport, relayé depuis une source chinoise, indique que l’iPhone 18 Pro sera lancé sans option « Black ». L’absence de noir sur les modèles Pro a déjà fait débat en 2025 avec l’iPhone 17 Pro, et si cette tendance se confirme, elle pourrait refléter une volonté d’Apple de pousser les consommateurs vers l’iPhone Air, le modèle « standard premium » censé devenir le nouvel iPhone par défaut pour le grand public.

Les iPhone Pro, eux, conserveraient une orientation plus « professionnelle » : puissance, photo, matériaux — mais un design moins « séduisant » pour le grand public.

Trois nouvelles couleurs en préparation

La fuite mentionne trois coloris pour le prochain iPhone 18 Pro :

Coffee (brun chaud)

Purple (violet profond)

Burgundy (bordeaux foncé)

Mais ces teintes pourraient ne pas être définitives : Apple teste encore plusieurs finitions avant la production de masse, prévue pour l’été 2026. Problème : les utilisateurs du Cosmic Orange sur l’iPhone 17 Pro se sont plaints d’une décoloration vers le rose, liée à la nouvelle finition en aluminium anodisé.

Si Apple garde cette même structure pour l’iPhone 18 Pro, il lui faudra revoir le traitement de surface pour éviter les mêmes désagréments.

Pourquoi ce choix étrange ?

Apple sait que le noir reste la couleur la plus populaire sur le marché des smartphones. Mais en la retirant des modèles Pro, la marque crée un levier de différenciation entre :

l’iPhone Air, plus grand public, élégant, personnalisable et « fun »,

l’iPhone Pro, plus technique, plus professionnel, pensé pour les créateurs et les utilisateurs exigeants.

Certaines rumeurs avancent même que Apple pourrait réserver le noir à une édition limitée, une sorte de « Pro Black Edition » ou un modèle collector lancé plus tard dans l’année.

L’iPhone Air doit encore convaincre

Si Apple pousse le grand public vers l’iPhone Air, il devra corriger son principal défaut : une autonomie inférieure à celle du modèle standard, malgré un format plus fin. L’introduction de batteries au silicium ou d’une meilleure gestion énergétique serait cruciale pour le rendre aussi durable que ses concurrents.

Apple semble vouloir réécrire la hiérarchie de sa gamme iPhone :

le Air deviendrait le vrai modèle « mainstream », séduisant et personnalisable ;

le Pro resterait un outil plus sérieux, moins « fashion », mais plus performant.

C’est un choix stratégique risqué — car le noir reste la couleur de référence pour une large partie du public. Mais, si le but est d’ancrer l’iPhone Air comme le successeur spirituel du modèle classique, alors oui, priver le Pro du noir pourrait être une décision parfaitement calculée.