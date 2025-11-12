Accueil » Threads (Meta) se lance dans les podcasts : un nouvel espace pour les créateurs audio

Threads (Meta) se lance dans les podcasts : un nouvel espace pour les créateurs audio

Meta continue d’enrichir Threads, son réseau social concurrent de X, en misant désormais sur une communauté en pleine expansion : les podcasteurs.

L’entreprise a annoncé le lancement d’un test de nouvelles fonctionnalités dédiées aux podcasts, visant à aider les créateurs à promouvoir leurs émissions et à stimuler les discussions autour d’elles directement sur la plateforme.

Threads veut devenir le réseau social des conversations autour des podcasts

Meta explique vouloir faire de Threads le lieu central où l’on discute des podcasts. Aujourd’hui, les échanges autour de ce format sont éparpillés entre plusieurs plateformes — Reddit, X, Facebook, Instagram, YouTube, ou Spotify.

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels (et 150 millions quotidiens), Threads espère rassembler ces conversations et créer une communauté vivante autour de la culture audio.

« Nous voulons que Threads devienne l’endroit où les fans discutent de leurs émissions préférées et où les créateurs peuvent engager leurs auditeurs », a déclaré un porte-parole de Meta à TechCrunch.

Deux nouveautés principales pour les créateurs

1. Un lien podcast directement intégré au profil

Les podcasteurs peuvent désormais ajouter un lien vers leur émission depuis la section « Modifier le profil ». Une fois le lien ajouté, il s’affiche dans un encadré distinct intitulé « Podcast », avec une mise en avant visuelle plus prononcée que les autres liens.

Ainsi, les créateurs peuvent promouvoir leur émission sans sacrifier une publication épinglée.

2. Des aperçus enrichis dans le fil de Threads

Les liens vers des épisodes ou des chaînes de podcast publiés dans un post apparaissent désormais avec un visuel dynamique, incluant :

Une miniature d’épisode ou de couverture,

Un fond coloré,

Et un bouton d’accès direct vers la plateforme d’écoute.

Ces aperçus rendent les publications beaucoup plus visibles et permettent aux utilisateurs de lancer un épisode ou d’explorer la chaîne en un clic.

À venir : analyses, recommandations et interactions

Meta précise que ces premières fonctions ne sont qu’un début. Dans les prochains mois, Threads compte introduire :

Des statistiques détaillées pour les créateurs, afin de mesurer l’impact des discussions liées à leurs podcasts.

Des suggestions personnalisées, pour aider les utilisateurs à découvrir de nouvelles émissions susceptibles de leur plaire.

Des espaces de discussion thématiques, où podcasteurs et auditeurs pourront interagir plus facilement.

Meta insiste cependant sur le fait que Threads ne deviendra pas une plateforme de diffusion de podcasts — il ne s’agira donc pas d’un concurrent direct de Spotify ou Apple Podcasts.

L’objectif est de soutenir la conversation et la découverte, pas l’écoute.

Une stratégie claire : séduire les créateurs pour booster Threads

Ce n’est pas la première fois que Threads mise sur les créateurs de contenu pour se démarquer. En mai dernier, Meta avait ajouté la possibilité de mettre jusqu’à cinq liens externes sur les profils, et plus récemment, les utilisateurs peuvent partager des textes longs ou des réflexions via des pièces jointes.

En ciblant les podcasteurs, Meta s’adresse à une communauté très engagée, dont le contenu alimente déjà énormément les discussions en ligne.

Capturer ne serait-ce qu’une partie de ce public pourrait aider Threads à réduire l’écart avec X, qui revendique environ 600 millions d’utilisateurs mensuels.

Comment utiliser la nouvelle fonction Podcast sur Threads ?

Ouvrez votre profil Threads. Appuyez sur Modifier le profil → sélectionnez l’onglet Podcast. Ajoutez le lien de votre émission (Spotify, Apple Podcasts, YouTube, etc.). Pour partager un épisode, collez simplement le lien dans un post : Threads le transformera automatiquement en aperçu enrichi.

Disponibilité

Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test sur un nombre limité de comptes, mais Meta prévoit de l’étendre progressivement à davantage d’utilisateurs dans les mois à venir.

En s’ouvrant au monde des podcasts, Meta transforme Threads en un espace hybride entre réseau social et communauté d’écoute. Ce choix est malin : il renforce la dimension culturelle de la plateforme tout en donnant aux créateurs un nouvel outil de visibilité directe.

Reste à voir si ces efforts suffiront à faire de Threads le lieu central des discussions audio – un pari ambitieux, mais prometteur.