Claude + Apple Santé : Anthropic transforme vos données de santé en conversation

Jusqu’ici, Apple Santé ressemblait souvent à un coffre-fort de données : riche, précis, mais difficile à « lire » autrement qu’en graphiques et chiffres. Anthropic veut changer la grammaire : faire parler ces données, au sens littéral. L’entreprise déploie une intégration en bêta qui connecte Claude à Apple Santé pour convertir sommeil, activité, tendances et résultats en explications compréhensibles — et en questions utiles pour votre médecin.

Anthropic officialise une offensive santé plus large, « healthcare et life sciences », avec une idée simple : si l’IA devient l’interface de nos vies numériques, elle finira par devenir l’interface de nos vies médicales.

Dans ce cadre, l’intégration Apple Santé est l’un des quatre nouveaux connecteurs santé déployés en bêta.

Le timing est d’autant plus notable que OpenAI vient de lancer ChatGPT Health, un espace dédié aux questions médicales avec connexions à Apple Santé et à d’autres sources (Function, MyFitnessPal, etc.). La course ne se joue plus seulement sur le modèle, mais sur l’accès aux données et la confiance.

Claude + Apple Santé : opt-in, contrôle granulaire, et promesse « pas d’entraînement »

Selon Anthropic, l’intégration est « private by design » : elle nécessite un consentement explicite, vous contrôlez ce que vous partagez, et vous pouvez révoquer l’accès à tout moment. Point crucial : Anthropic affirme que les données de santé connectées ne sont pas utilisées pour entraîner ses modèles.

Disponibilité annoncée : bêta aux États-Unis pour les abonnés Claude Pro et Max, via les apps iOS et Android.

Une fois branché à Apple Santé, Claude vise des usages « conversationnels » :

résumer des éléments d’historique et des tendances,

expliquer des résultats (notamment de tests) en langage clair,

détecter des patterns (fatigue vs sommeil, régularité d’activité, etc.),

préparer des questions pour une consultation (le vrai « hack » de productivité santé). ￼

Et, Apple Santé n’est qu’une brique : Anthropic ajoute aussi Health Connect côté Android, ainsi que HealthEx et Function pour étendre Claude au-delà de l’écosystème Apple.

Le nouvel enjeu, c’est la confiance — et elle ne se décrète pas

Deux risques structurent ce marché.

Le risque d’influence : quand un assistant commente votre santé, la formulation compte autant que l’exactitude. Anthropic et OpenAI insistent tous deux sur une posture « d’aide, pas de diagnostic », mais la tentation d’interpréter trop loin reste forte — et l’IA n’est pas un dispositif médical réglementé. Les experts interrogés par la presse sur ChatGPT Health appellent déjà à la prudence (confidentialité, biais, hallucinations possibles).

Le risque de la confidentialité : même avec un consentement, chiffrement et cloisonnement, brancher un LLM à des données de santé change la nature de la relation : vous n’exploitez plus une app, vous confiez un contexte intime à un système conversationnel. OpenAI met en avant des protections spécifiques (isolation des conversations, contrôle utilisateur) et Anthropic insiste sur le « private by design » et le non-entraînement. Mais, la confiance se gagnera dans la durée : transparence, auditabilité, et clarté des limites.

Ce qu’on voit se dessiner, c’est un déplacement de valeur : les wearables produisent des données, mais l’IA veut devenir l’interface qui les rend actionnables. Pas un coach qui crie « bouge », plutôt un copilote qui dit : voilà ce qui change, voilà ce qui compte, voilà ce que tu peux demander. Si Claude réussit ce ton — informé, humble, utile — il pourrait transformer Apple Santé en quelque chose qu’on consulte moins comme un tableau de bord… et davantage comme un dialogue.