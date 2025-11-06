Accueil » Apple va payer un milliard de dollars par an pour utiliser Gemini dans Siri

Apple est sur le point de conclure un accord historique avec Google, estimé à près d’un milliard de dollars par an, pour utiliser une version personnalisée du modèle d’IA Gemini dans le cadre de la refonte complète de Siri, selon un rapport exclusif de Bloomberg.

Cette décision marque un tournant majeur pour Apple, qui mise traditionnellement sur ses propres technologies.

Mais pour combler son retard dans l’IA générative, la firme de Cupertino a choisi de s’appuyer sur la puissance de Gemini — tout en préparant en parallèle ses propres modèles « Apple Intelligence ».

Google + Apple : Une alliance stratégique entre deux rivaux historiques

Après avoir testé les modèles d’OpenAI et d’Anthropic, Apple aurait finalement retenu Google Gemini pour sa polyvalence et sa stabilité. Le partenariat porterait sur un modèle personnalisé à 1,2 billion de paramètres, soit 8x plus que le modèle actuel d’Apple (150 milliards de paramètres).

« C’est l’un des partenariats technologiques les plus importants de ces dernières années », estime Mark Gurman de Bloomberg.

Apple prévoit d’utiliser cette version sur ses serveurs Private Cloud Compute, garantissant que les données personnelles ne serviront pas à entraîner le modèle Google, une exigence centrale de sa politique de confidentialité.

Ce que cela changera pour Siri

Grâce à Gemini, la nouvelle génération de Siri pourra comprendre le contexte et la nuance dans les conversations, générer des résumés intelligents (emails, articles, documents), planifier des tâches et interagir de manière proactive et rechercher sur le Web en formulant des réponses synthétiques, à la manière de ChatGPT ou Perplexity.

Le nouveau Siri devrait être lancé au printemps 2026, à temps pour les célébrations des 50 ans d’Apple, selon India Today.

Un modèle hybride : cloud + traitement local

La refonte repose sur une architecture hybride :

Les requêtes simples (messages, rappels, actions rapides) seront traitées localement sur l’iPhone ou le Mac par les modèles Apple.

Les tâches complexes (analyse multimodale, génération de texte ou d’images) passeront par les serveurs sécurisés Gemini.

Apple affirme que les données utilisateurs ne quitteront pas l’écosystème Apple, respectant les exigences de la Private Cloud Compute présentées lors de la WWDC 2024.

Un deal à un milliard par an et un enjeu colossal

Ce partenariat d’un milliard de dollars annuels vient s’ajouter au contrat pluriannuel déjà existant entre les deux entreprises, qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur iOS. Les analystes estiment que cette alliance pourrait ajouter plusieurs milliards aux revenus de services d’Apple grâce à une adoption accrue de Siri et d’Apple Intelligence.

Ce rapprochement entre deux géants déjà sous surveillance pourrait attirer l’attention des autorités antitrust, notamment aux États-Unis et en Europe. Aucune des deux entreprises ne prévoit d’annoncer officiellement le partenariat avant le lancement effectif du nouveau Siri, afin d’éviter les critiques prématurées.

Impact global sur le secteur de l’IA

Cette collaboration illustre une nouvelle ère de coopétition : plutôt que de tout développer en interne, Apple préfère collaborer stratégiquement pour accélérer sa transition vers l’intelligence artificielle avancée. Si l’intégration est réussie, Siri pourrait redevenir un acteur majeur du marché des assistants intelligents, rivalisant enfin avec ChatGPT, Gemini Assistant et Alexa.

Apple mise sur une alliance stratégique pour relancer Siri et s’imposer dans la bataille de l’IA. En confiant temporairement les rênes de son assistant à Gemini, la marque prépare une transition prudente, mais ambitieuse vers un futur où l’intelligence artificielle sera au cœur de l’expérience Apple.