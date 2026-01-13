Accueil » iOS 26 : toutes les nouveautés majeures repérées dans les fuites pour 2026

Tout au long de l’année 2025, de nombreuses fuites autour des nouveautés pour iOS 26 ont commencé à dessiner les contours de la prochaine grande évolution du système mobile d’Apple. En analysant le code des premières versions internes, des sites comme MacRumors ont mis au jour plusieurs fonctionnalités inédites, dont certaines pourraient profondément transformer l’expérience iPhone dès 2026.

Voici un tour d’horizon des nouveautés les plus marquantes attendues dans les nouvelles itérations de iOS 26.

Health+ : Apple préparerait un service santé premium

Parmi les découvertes les plus importantes figure Health+, une nouvelle plateforme santé propulsée par l’IA. Prévue pour le printemps 2026, elle prendrait la forme d’un service par abonnement.

Dans la lignée de Fitness+, Health+ exploiterait les données issues de l’Apple Watch pour offrir :

une analyse plus fine de la santé globale,

un suivi personnalisé du bien-être,

des recommandations préventives plus poussées.

Ce service pourrait correspondre au mystérieux « Project Mulberry », évoqué dans plusieurs rapports ces dernières années.

Live Captions : plus de langues, plus d’accessibilité

Déjà présenté lors de la WWDC 2025, Live Captions permet de générer des sous-titres en temps réel grâce à Apple Intelligence.

Pour l’instant limité à quelques langues comme l’anglais, le code d’iOS 26 suggère une extension à davantage de langues courant 2026, ce qui renforcerait fortement l’accessibilité pour les utilisateurs malentendants ou multilingues.

Siri : enfin une vraie évolution majeure

Longtemps critiquée pour son retard face aux assistants concurrents, Siri pourrait enfin connaître une refonte majeure. Les fuites indiquent une version plus intelligente, une meilleure compréhension du contexte, et des réponses plus naturelles et plus complexes.

Son arrivée serait prévue au printemps 2026, ce qui marquerait la plus grosse évolution de Siri depuis plusieurs années.

Freeform : une fonction dossiers très attendue

L’application Freeform, lancée comme tableau blanc collaboratif, souffre aujourd’hui d’un manque d’organisation. iOS 26 devrait corriger cela avec l’ajout de dossiers, permettant de classer les projets, de séparer travail, études et usage personnel, et de mieux gérer les contenus complexes.

Là encore, un déploiement au printemps est évoqué.

Journal : une refonte importante en approche

Introduite récemment, l’application Journal devrait recevoir une mise à jour majeure en 2026. Si Apple reste discrète sur les détails, les fuites parlent de nouvelles options de personnalisation, une meilleure exploitation des données contextuelles, et une expérience plus intelligente et guidée.

Wallet : des alertes bancaires plus avancées

Le code d’iOS 26 mentionne plusieurs chaînes liées à Apple Wallet, comme :

BankConnectUpcomingPaymentNotifications

AppleCardUpcomingPaymentNotifications

Ces indices laissent penser à des alertes de paiements à venir, une meilleure gestion des échéances, et une intégration bancaire plus proactive.

Apple devrait en dire plus lors de la WWDC 2026.

Dynamic Sports Tier Manager : la surprise encore mystérieuse

Dernière découverte intrigante : le Dynamic Sports Tier Manager. On ignore encore s’il s’agira d’une application dédiée, d’un service intégré, ou d’une fonctionnalité liée aux abonnements sportifs.

Son nom suggère une gestion dynamique de contenus sportifs, potentiellement en lien avec Apple TV+ ou des offres sportives tierces. Une annonce au printemps 2026 est également évoquée.

iOS 26 : une année clé pour l’écosystème Apple

Si ces fuites se confirment, iOS 26 marquerait un tournant important pour Apple, avec une intégration plus profonde de l’IA, des services premium renforcés, et une attention accrue à la santé, à l’accessibilité et à la productivité.

Reste maintenant à voir lesquelles de ces fonctionnalités seront officiellement présentées… et lesquelles resteront au stade de prototype. Une chose est sûre : 2026 s’annonce comme une année charnière pour l’iPhone.