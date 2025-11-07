GTA 6 menacé : Rockstar licencie 34 employés syndiqués au Royaume-Uni

Le studio écossais Rockstar North, principal développeur de Grand Theft Auto VI, alias GTA 6, traverserait une grave période de tensions internes, selon plusieurs témoignages d’employés.

Alors que le jeu entre dans sa phase finale de peaufinage, la direction aurait licencié 34 employés dans ses bureaux du Royaume-Uni et du Canada, en les accusant de « faute grave ». Ces licenciements ont provoqué une manifestation devant les bureaux londoniens de Take-Two Interactive, organisée par le syndicat IWGB (Independent Workers’ Union of Great Britain).

Des licenciements controversés

D’après les informations rapportées par un employé anonyme — qui affirme toujours travailler pour Rockstar North — les personnes concernées ont été convoquées à une brève réunion avec les ressources humaines, avant de recevoir une lettre de licenciement immédiat pour « misconduct ».

Aucune explication précise n’aurait été donnée, et toute demande d’éclaircissement aurait été ignorée par la direction.

Les employés visés auraient également été privés de leur droit à une représentation syndicale, et escortés hors des locaux sans préavis. Certains n’étaient même pas sur place : ils ont appris leur renvoi par téléphone, lors d’un appel de deux minutes, provoquant dans un cas un malaise d’anxiété.

Selon le témoignage, plusieurs des employés licenciés étaient en arrêt maladie, en convalescence ou en congé paternité, ce qui a choqué leurs collègues.

« L’ambiance est à son plus bas niveau »

L’employé, qui s’est exprimé sur les forums GTA Forums, décrit une atmosphère de peur et de démoralisation : « Le moral du studio est au plus bas. À un moment où nous devrions être excités par ce qui arrive l’année prochaine, nous sommes complètement abattus. La confiance entre collègues est brisée ».

Le salarié affirme également que les discussions tenues sur le serveur Discord syndical n’impliquaient aucune fuite d’informations confidentielles, mais concernaient uniquement les conditions de travail et les démarches de syndicalisation.

Tous les employés licenciés seraient membres du syndicat, ce qui renforce les soupçons d’une manœuvre antisyndicale, une pratique illégale au Royaume-Uni.

Impact sur le développement de GTA 6

Alors que GTA 6 vient tout juste d’être reporté à novembre 2026, ces tensions internes pourraient retarder davantage la sortie du jeu. L’employé affirme que plusieurs développeurs seniors ont été renvoyés, certains avec plus de 18 ans d’expérience chez Rockstar. Leur départ fragiliserait la capacité du studio à respecter les échéances et maintenir la qualité attendue.

Accusations croisées entre Rockstar et le syndicat IWGB

Rockstar justifie les licenciements par des violations de la confidentialité : les employés auraient partagé des informations internes sur un Discord lié au syndicat. L’IWGB rejette fermement ces accusations, affirmant que la décision du studio relève d’une tentative claire de « casser » les efforts de syndicalisation.

Le syndicat a organisé une manifestation devant le siège londonien de Take-Two, maison-mère de Rockstar, pour protester contre ce qu’il considère comme des renvois abusifs et répressifs.

Un futur incertain pour le projet

Avec un lancement désormais prévu le 19 novembre 2026, GTA 6 pourrait encore subir un nouveau report vers 2027, si les problèmes internes persistent.

Les observateurs estiment que Rockstar, malgré son image d’excellence technique, reste marqué par une culture de travail intense et opaque, déjà dénoncée à l’époque de Red Dead Redemption 2 pour ses conditions de crunch extrêmes.

Alors que la sortie du jeu approche — ou plutôt s’éloigne encore —, cette situation risque de fragiliser la cohésion du studio et d’alimenter les inquiétudes sur le calendrier de développement.

En attendant, les fans de GTA 6 devront sans doute patienter encore un peu plus longtemps avant de retourner à Vice City.