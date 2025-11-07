Accueil » Google Finance lance Deep Search, l’IA qui analyse et structure vos recherches

Google poursuit sa transformation de ses produits avec l’intelligence artificielle, et c’est désormais Google Finance qui bénéficie d’une nouvelle vague de fonctionnalités dopées à l’IA Gemini.

Après avoir introduit la semaine dernière un système de retransmission en direct des résultats financiers avec audio, transcription instantanée et résumés automatiques, Google ajoute aujourd’hui trois nouveautés majeures : Deep Search, les données de marchés prédictifs, et le déploiement du nouveau Google Finance.

Deep Search: la recherche financière assistée par IA s’approfondit

La nouvelle fonction Deep Search est l’évolution la plus ambitieuse de Google Finance.

Désormais, les utilisateurs peuvent poser des questions complexes et obtenir des réponses complètes, sourcées et structurées, générées par les modèles Gemini.

Comment ça marche :

Lorsqu’on clique sur le bouton « Deep Search », Google lance plusieurs requêtes simultanées à travers le Web.

L’IA élabore un plan de recherche visible par l’utilisateur, pour une transparence totale sur le raisonnement.

Le résultat final est un rapport complet et cité, généré en quelques minutes.

L’utilisateur peut poser des questions de suivi ou explorer davantage les sources présentes dans le résultat.

Cette fonctionnalité vise à transformer la recherche d’informations financières en un processus interactif et analytique, idéal pour les investisseurs et analystes.

Exemple : vous pouvez demander à Deep Search d’expliquer l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les valeurs technologiques, puis creuser les prévisions pour Apple ou Nvidia dans le même fil de discussion.

Déploiement :

D’abord disponible aux États-Unis dans les prochaines semaines.

Accessible dès maintenant via le programme Google Labs (expérimentation anticipée).

Les abonnés Google AI Pro et AI Ultra bénéficieront de quotas d’utilisation plus élevés.

Données des marchés prédictifs : anticiper les événements économiques

Autre nouveauté phare : Google Finance intègre désormais les données issues de Kalshi et Polymarket, deux grandes plateformes de marchés prédictifs.

Ce que cela permet :

Poser directement des questions comme « Quelle est la probabilité que le PIB américain augmente au T1 2026 ? »

Voir les probabilités en temps réel, leur évolution historique, et les consensus du marché.

« Exploiter la sagesse des foules » selon Robert Dunnette, directeur produit de Google Search.

L’objectif : offrir aux utilisateurs une vision probabiliste des événements économiques et politiques, complémentaire des données traditionnelles.

Un déploiement international : Google Finance arrive en Inde

En parallèle, Google lance la nouvelle expérience Google Finance en Inde, avec un support bilingue anglais et hindi. Cette version adopte la nouvelle interface basée sur Gemini, mais certaines fonctions avancées — comme Deep Search ou les marchés prédictifs — resteront limitées aux États-Unis dans un premier temps. Google prévoit d’étendre ces innovations à d’autres marchés ultérieurement, sans préciser de calendrier.

Google confirme sa stratégie : injecter l’IA Gemini dans tous ses produits pour transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’information.

Avec Deep Search, Google Finance devient un véritable outil de recherche et d’analyse financière intelligent, capable d’aller bien au-delà des simples graphiques boursiers. Et l’arrivée des marchés prédictifs pourrait marquer une nouvelle étape vers une finance participative et anticipative, où la donnée collective devient un indicateur économique à part entière.

En somme, Google Finance n’est plus seulement une plateforme de suivi des actions — c’est désormais un assistant financier conversationnel et analytique, propulsé par l’IA.