Microsoft va simplifier le menu contextuel de Windows 11

Depuis son lancement, le menu contextuel de Windows 11 — celui qui apparaît quand on fait un clic droit — divise les utilisateurs. Certains apprécient son design moderne, d’autres le jugent trop complexe, trop long, voire confus.

Et, Microsoft semble enfin prête à y mettre un peu d’ordre.

Windows 11 : Un menu devenu trop encombré

Au fil des mises à jour, le menu contextuel de Windows 11 s’est allongé : options de base, raccourcis vers des applications, fonctions d’IA, et intégrations diverses…

Résultat : un menu interminable, parfois redondant et difficile à naviguer — surtout pour les utilisateurs venant de Windows 10, où la structure était plus simple.

Certains ont même cherché des astuces pour restaurer l’ancien menu, jugé plus clair et rapide.

Microsoft prépare un « menu contextuel scindé »

Lors d’un récent WinUI Community Call, Microsoft a reconnu le problème et annoncé travailler sur un nouveau système de menu contextuel « intelligent ».

Le principe : au lieu d’afficher une longue liste d’actions à chaque clic droit, le système analysera le contenu sélectionné (fichier, dossier, image, texte, etc.) et ne proposera que les options pertinentes. Certaines de ces options ouvriront ensuite un sous-menu secondaire, permettant d’accéder à des fonctions plus spécifiques sans encombrer la liste principale.

Ces sous-menus dynamiques varieront selon le type de fichier ou l’application utilisée — une approche dite « context-aware » (sensible au contexte).

Objectif : des menus 38 % plus courts

Selon les développeurs de Microsoft, cette nouvelle approche permettrait de réduire la longueur moyenne des menus d’environ 38 %.

Fini donc les interminables listes d’options inutiles : le menu deviendrait plus lisible, plus cohérent et plus rapide à parcourir.

Dans un premier temps, cette nouveauté sera testée dans les applications basées sur WinUI, avant d’être étendue à tout le système Windows 11 si les résultats sont concluants.

Pas encore de date de déploiement

Pour l’instant, ce menu contextuel repensé en est encore à la phase de développement. Microsoft n’a donné aucun calendrier précis, mais cette refonte s’inscrit dans la volonté globale de l’entreprise de moderniser et simplifier l’expérience utilisateur de Windows 11.

En clair : Microsoft veut redonner au clic droit sa simplicité d’antan. Moins d’options inutiles, plus de clarté — et peut-être enfin un menu qui plaira autant aux fans de Windows 10 qu’aux utilisateurs modernes de Windows 11.