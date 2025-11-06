Accueil » OnePlus 15 : le flagship aura la plus grosse batterie jamais vue chez OnePlus

OnePlus vient d’annoncer officiellement que son prochain fleuron, le OnePlus 15, sera lancé le 13 novembre lors d’un événement mondial.

Le smartphone promet de repousser les limites de la vitesse et de la fluidité avec une architecture à triple puce inédite, un écran 1.5K à 165 Hz, et une énorme batterie de 7300 mAh — la plus grande jamais intégrée dans un appareil OnePlus.

OnePlus 15 : Fluidité absolue avec le premier écran 1.5K 165 Hz LTPO du marché

Le OnePlus 15 inaugure le premier écran 1.5K 165 Hz LTPO au monde, offrant une expérience visuelle sans précédent, aussi fluide que précise.

Caractéristiques principales :

Dalle AMOLED 6,78 pouces (résolution 1.5K)

Taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 165 Hz

Luminosité maximale : 1800 nits, pour une lisibilité parfaite en plein soleil

Luminosité minimale : 1 nit, pour une utilisation confortable la nuit

TÜV Rheinland Eye Care 5.0 : réduction de la fatigue visuelle, avec un mode spécial pour les jeux et un rappel de confort oculaire

OnePlus a également annoncé que plusieurs jeux mobiles populaires comme Call of Duty : Mobile, Brawl Stars et Clash of Clans bénéficieront d’un support natif à 165 fps, offrant une réactivité et une fluidité inégalées sur smartphone.

Triple architecture de puces pour des performances inébranlables

Le OnePlus 15 repose sur une architecture à trois puces destinée à assurer des performances constantes, même lors d’une utilisation extrême.

Composition du système :

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : le cœur du système, garantissant une puissance de calcul maximale. Puce tactile dédiée : taux d’échantillonnage tactile de 3200 Hz, pour une réactivité instantanée et précise. Puce Wi-Fi indépendante : connexion stable, même dans les environnements réseau saturés.

Grâce à OxygenOS 16 et à une optimisation logicielle poussée, le téléphone assure une fluidité totale en multitâche, la possibilité de jouer à deux jeux simultanément, et une stabilité sans perte d’images avec un mode 120 fps constant.

Le gyroscope ±4000 DPS garantit une précision extrême pour les joueurs exigeants, traduisant le moindre mouvement de la main en action fluide à l’écran.

Système de refroidissement Cryo-Velocity 360° : puissance maîtrisée

Pour gérer la puissance colossale du Snapdragon 8 Elite Gen 5, OnePlus intègre son tout nouveau système Cryo-Velocity Cooling System 360°, comprenant une chambre à vapeur 3D de 5731 mm² pour une dissipation efficace de la chaleur, une couche isolante en aérogel inspirée de l’aéronautique, et un châssis arrière en graphite blanc pour une distribution thermique homogène.

Résultat : le smartphone reste frais et confortable, même après plusieurs heures de jeu ou de streaming intensif.

Une batterie de 7300 mAh : record absolu chez OnePlus

Le OnePlus 15 embarque une batterie Silicon NanoStack de 7300 mAh, soit la plus grande jamais installée sur un OnePlus. Cette batterie utilise une technologie d’anode en silicium à 15 %, permettant une densité énergétique élevée sans compromis sur la finesse.

Vitesse et longévité :

Recharge filaire SUPERVOOC 120W : 0 à 100 % en moins de 25 minutes.

Recharge sans fil AIRVOOC 50W.

Mode Bypass Charging : alimente le téléphone directement sans passer par la batterie, limitant la chaleur et prolongeant sa durée de vie.

Durée de vie prolongée : >80 % de capacité après 4 ans d’utilisation.

Fonctionne jusqu’à –20 °C.

Une résistance physique de haut niveau

Le OnePlus 15 cumule plusieurs certifications rarement réunies sur un seul smartphone : IP66 / IP68 / IP69 / IP69K, garantissant une résistance à la poussière, à l’immersion prolongée et même aux jets d’eau à haute pression.

Disponibilité et lancement

Annonce officielle : 13 novembre 2025.

Ouverture des ventes : le même jour à 20h IST, sur Amazon.in, le site OnePlus Inde, et en magasins physiques.

Lancement mondial simultané, incluant l’Inde, l’Europe et l’Amérique du Nord.

Le OnePlus 15 s’annonce comme l’un des smartphones Android les plus puissants de 2025, avec une approche centrée sur la fluidité, la durabilité et la performance durable.

Entre écran 165 Hz, triple architecture de puces, refroidissement intelligent et batterie record, OnePlus veut clairement reprendre la main sur le segment premium face aux Samsung Galaxy S26 et Xiaomi 17 Ultra.