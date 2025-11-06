Google Maps intègre Gemini : la navigation devient conversationnelle

Google continue d’infuser l’intelligence artificielle dans ses produits phares, et Google Maps devient aujourd’hui l’un de ses outils les plus intelligents.

Après avoir déployé la vue immersive (Immersive View) l’an dernier, Google introduit désormais Gemini, son IA conversationnelle, directement au cœur de Google Maps, pour la navigation, des itinéraires et des recommandations locales.

Une navigation « copilote intelligent »

Lors d’un briefing avec la presse, Amanda Moore, directrice produit de Google Maps, a expliqué la vision derrière cette mise à jour : « Nous avons toujours imaginé la navigation avec Maps comme un copilote omniscient — vous donnant exactement l’information dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin ».

Grâce à Gemini, les utilisateurs peuvent désormais poser des questions naturelles et ouvertes directement depuis Google Maps, que ce soit à pied ou en voiture.

Exemples d’interactions possibles :

« Trouve-moi un restaurant italien sur ma route. »

« Modifie mon trajet pour passer par un café bien noté. »

« Y a-t-il un accident sur mon trajet habituel ? »

« Résume-moi les actualités pendant mon trajet du matin. »

L’IA combine les données géographiques de Google.Maps, les avis communautaires et des informations issues du Web, afin de donner des réponses contextualisées et actionnables.

Gemini se déclenche via « Hey Google » ou en tapotant sur l’icône Gemini en haut à droite de l’écran.

Des instructions plus humaines grâce aux repères visuels

L’une des nouveautés les plus intéressantes est l’amélioration des indications vocales. Au lieu de simples instructions basées sur la distance (ex. « Tournez à droite dans 200 mètres »), Google Maps utilise désormais des repères visuels reconnaissables, tels que :

« Tournez à gauche après la station-service Shell »

« Prenez la sortie juste après le Starbucks »

Cette fonction repose sur la capacité de Gemini à analyser des milliards d’images Street View et à les croiser avec la base de données de 250 millions de lieux déjà répertoriés dans Google Maps.

Résultat : une navigation plus naturelle, intuitive et ancrée dans le monde réel.

Alertes proactives sur le trafic

Autre ajout majeur : les Proactive Traffic Alerts. Gemini surveille désormais vos trajets habituels en arrière-plan, même lorsque vous n’avez pas ouvert Google Maps.

S’il détecte un accident, des travaux ou une fermeture de route, vous recevez une alerte anticipée pour modifier votre itinéraire avant de perdre du temps.

Un vrai gain de sérénité pour les trajets quotidiens.

Intégration avec d’autres applications Google

Gemini ne se limite pas à Google Maps : il peut aussi interagir avec d’autres services Google.

Par exemple, en discutant avec l’IA, vous pouvez ajouter un rappel d’événement dans votre Google Agenda, vérifier votre emploi du temps, ou encore consulter un résumé de vos emails récents pendant le trajet.

Tout cela sans quitter Maps.

« C’est comme avoir un ami local sur le siège passager », explique Vishal Dutta, chef produit de Google Maps.

Google Lens + Gemini : identification en temps réel

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser Google Lens dans Google Maps pour identifier les bâtiments, monuments ou commerces autour d’eux.

Il suffit de pointer la caméra sur un lieu pour que Gemini fournisse instantanément des informations contextuelles :

Nom du lieu,

Horaires,

Avis Google,

Photos,

Historique ou anecdotes locales.

Google promet zéro « hallucination »

Face aux craintes liées à la fiabilité des IA génératives, Google assure que Gemini dans Google Maps est « ancré dans le réel ».

« Nous avons travaillé pour relier chaque réponse à des données vérifiées de lieux réels. Il ne devrait donc pas y avoir d’hallucinations sur les lieux ou les itinéraires », affirme Amanda Moore.

Les réponses sont générées à partir des bases de données certifiées de Google Maps et non d’informations spéculatives.

Déploiement et disponibilité

Les nouvelles fonctionnalités de Google Maps + Gemini seront : gratuites, disponibles pour tous les utilisateurs connectés, déployées progressivement sur Android, iOS, et plus tard sur les véhicules équipés de Google intégré (Android Automotive).

Avec l’intégration de Gemini, Google Maps devient bien plus qu’une simple application de navigation : c’est un assistant contextuel intelligent, capable d’anticiper, d’expliquer et d’agir pour simplifier les déplacements quotidiens.

En combinant IA conversationnelle, géolocalisation précise et reconnaissance visuelle, Google redéfinit la navigation intelligente — un pas de plus vers le copilote numérique parfait.