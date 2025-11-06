Accueil » Nano Banana : Google révèle l’origine du nom viral de son IA d’image

Dans le dernier épisode du podcast Made by Google, le chef de produit David Sharon a enfin levé le voile sur l’origine du nom qui a fait sourire toute la communauté tech : Nano Banana.

Ce surnom coloré, devenu viral en quelques heures, cache en réalité le vrai nom du modèle : Gemini 2.5 Flash Image.

Comment « Nano Banana » est né à 2 h 30 du matin ?

Tout a commencé lorsqu’une cheffe de produit de Google, Nina, a soumis anonymement le nouveau modèle d’IA à la plateforme LM Arena, un site de benchmark qui permet aux utilisateurs de tester différents modèles linguistiques.

Pour garder l’anonymat, elle devait choisir un nom temporaire. « À 2 h 30 du matin, “Nano Banana” m’est venu à l’esprit », raconte David Sharon.

Quelques heures plus tard, le modèle faisait le tour du Web. Le nom farfelu a tellement séduit les internautes que Google a décidé de l’adopter officiellement pour désigner cette version publique.

De l’humour au branding : Google assume pleinement

Face à cet engouement inattendu, l’équipe a décidé de « jouer le jeu » : Sharon explique que des icônes de bananes ont été intégrées dans l’application Gemini pour indiquer les endroits où le modèle Nano Banana est utilisé. Résultat : les utilisateurs peuvent facilement repérer cette version dans l’app, tout en profitant d’une touche d’humour typiquement Google.

Au-delà du nom, le succès de Nano Banana repose sur ses performances remarquables en génération d’images réalistes.

Sharon souligne que le véritable tournant a été la capacité du modèle à reproduire fidèlement un visage humain familier, plutôt qu’une version « IA distante » : « Le fait que le personnage créé vous ressemble vraiment est une des raisons pour lesquelles il est devenu viral. ».

Cette précision dans les visages a rapidement conquis les utilisateurs, donnant naissance à une vague de tendances créatives à travers le monde.

Des tendances mondiales, du « figurine prompt » aux photos vintage

Sharon cite plusieurs exemples d’usages devenus viraux :

Le « figurine prompt » de 90 mots, né en Thaïlande, où les utilisateurs se transforment en figurines de collection.

Les montages au style Polaroid, très populaires sur Instagram.

La restauration de vieilles photos de famille, rendue possible grâce à la précision du modèle.

Des images marquées pour plus de sécurité

Google met aussi l’accent sur la sécurité et la transparence. Toutes les images générées par Nano Banana comportent : un filigrane visible, et une empreinte invisible SynthID, permettant d’identifier clairement les contenus produits par l’IA.

Pour ceux qui veulent essayer Nano Banana dans l’app Gemini, Sharon recommande de commencer simplement : « Utilisez les modèles intégrés, comme le fameux figurine prompt : téléchargez une photo et voyez-vous transformé ».

Une fois familiarisé, chacun peut expérimenter avec de nouveaux styles, lieux ou époques pour pousser la créativité encore plus loin.

« Nano Banana » est la preuve qu’une idée née par hasard peut devenir un symbole de créativité et d’humanité dans l’univers de l’intelligence artificielle.