Accueil » Apple TV sur Android prend enfin en charge Google Cast : une mise à jour qui change tout

Bonne nouvelle pour les utilisateurs Android : l’application Apple TV prend désormais en charge Google Cast, ce qui permet enfin de diffuser facilement films et séries sur un téléviseur compatible, comme un Chromecast ou une TV sous Google TV.

Jusqu’ici, c’était l’une des plus grosses lacunes de l’app depuis son lancement sur Android plus tôt cette année.

Apple TV : Ce qui change concrètement

Avec la dernière mise à jour de l’application Apple TV pour Android (version 2.2.0 ou supérieure), il est désormais possible de :

Caster du contenu Apple TV+ depuis un smartphone ou une tablette Android

Diffuser vers des appareils compatibles Google Cast (Chromecast, Google TV, Android TV)

Utiliser le téléphone comme télécommande (lecture, pause, sous-titres, avance rapide)

Le bouton Cast apparaît en haut à droite de l’écran de lecture, à côté du bouton muet, ainsi que dans l’interface de pause pendant la lecture.

À noter que Google Cast est uniquement disponible sur Android, et non sur iOS, et que AirPlay reste absent de l’application Android, comme on pouvait s’y attendre.

Une mise à jour qui arrive au bon moment

Ce changement arrive quelques semaines seulement après que Netflix a supprimé le cast depuis son application mobile vers la majorité des téléviseurs connectés, obligeant les utilisateurs à passer par les apps intégrées aux TV.

Dans ce contexte, Apple fait presque figure de bon élève — ce qui est assez ironique venant d’une entreprise souvent critiquée pour son écosystème fermé.

Pourquoi cette mise à jour est importante ?

Sur le papier, cela peut sembler être un simple ajout technique. En réalité, c’est un énorme gain en utilisabilité. Avant, Apple TV sur Android était limité à l’écran du téléphone, impossible de recommander le service sans acheter un boîtier Apple TV. Maintenant, Apple TV devient pleinement utilisable dans les foyers Android, et l’application est enfin au niveau de Netflix, Disney+ ou Prime Video sur ce point.

Apple reconnaît implicitement qu’un « jardin clos » ne fonctionne pas pour un service de streaming : pour vendre du contenu, il faut être partout, sur tous les écrans.

Une application enfin complète

L’app Apple TV pour Android propose désormais le téléchargement hors ligne, la synchronisation « Continuer à regarder » entre appareils, l’accès à la liste de lecture (Watchlist), et maintenant Google Cast.

Des séries comme Severance, Slow Horses, The Morning Show ou Pluribus deviennent ainsi beaucoup plus accessibles pour les utilisateurs Android.

C’est une mise à jour tardive, mais essentielle, qui transforme Apple TV en véritable option de streaming pour les utilisateurs Android — sans achat de matériel Apple.