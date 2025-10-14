Accueil » Apple TV+ devient… Apple TV : le rebranding le plus déroutant de l’année

Apple semble vouloir simplifier — ou du moins uniformiser — son écosystème de streaming. Dans un passage presque anodin d’un article de blog consacré à la sortie du film F1 : The Movie, la firme de Cupertino a discrètement annoncé que Apple TV+ changeait de nom pour devenir simplement « Apple TV ».

« Apple TV+ is now simply Apple TV, with a vibrant new identity », indique la publication officielle.

Aucune explication supplémentaire n’a été donnée. Et pourtant, ce changement risque de semer la confusion chez bien des utilisateurs.

Vous regarderez Apple TV sur l’app Apple TV sur votre Apple TV

Oui, vous avez bien lu. Le nouveau nom du service de streaming devient identique à celui de l’application de streaming et du boîtier multimédia de la marque.

Résultat : il sera bientôt possible de « regarder Apple TV, dans l’app Apple TV, sur votre Apple TV ».

Difficile de faire plus méta.

Ce choix rappelle la tendance d’Apple à simplifier ses gammes en uniformisant ses appellations : Music, Arcade, News, Fitness+, et désormais simplement TV. L’intention est claire — rassembler tous les produits liés au divertissement vidéo sous une seule bannière.

Mais sur le plan pratique, c’est un petit casse-tête marketing : comment distinguer le service du matériel ou de l’app sans recourir à une périphrase ?

Une tentative de simplification (peut-être trop simplifiée)

Derrière cette décision, Apple semble vouloir rationaliser sa marque de streaming. Depuis son lancement en 2019, Apple TV+ a toujours souffert d’une certaine ambiguïté — coincé entre le matériel (l’Apple TV 4K), l’application (disponible sur iOS, macOS et Smart TV), et le service en ligne.

En supprimant le « + », Apple cherche probablement à renforcer la cohérence visuelle et sémantique de son offre, quitte à brouiller temporairement les repères des utilisateurs.

On peut voir dans cette démarche un alignement avec la stratégie de « clean branding » qu’Apple applique à d’autres produits : plus de symboles, plus de fioritures — juste un nom clair et un design épuré.

Pas (encore) de hausse de prix en vue

La firme n’a rien annoncé concernant les tarifs. Une hausse semble improbable à court terme, Apple ayant déjà relevé le prix de son service en août dernier.

Il faudra toutefois attendre la prochaine conférence de presse ou mise à jour de l’app pour savoir si cette refonte visuelle s’accompagne d’une refonte commerciale.

Le logo coloré aperçu dans iOS 26.1 pourrait marquer le début de cette nouvelle ère. Le minimalisme habituel d’Apple laisse place à un visuel plus lumineux et expressif, probablement pour différencier la marque du matériel éponyme.

Le rebranding devrait être déployé dans les prochaines semaines sur toutes les plateformes — iPhone, iPad, macOS, et Smart TV.