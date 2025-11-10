Accueil » Apple prépare une révolution satellite : navigation, messagerie photo et API pour applications tierces

Dans un marché du smartphone toujours plus saturé, Apple s’apprête à franchir une nouvelle frontière : celle de la connectivité satellite de nouvelle génération, intégrée au cœur de l’iPhone.

Selon un rapport de Bloomberg, la firme de Cupertino veut étendre les usages satellites bien au-delà des appels d’urgence, faisant de l’iPhone un outil de communication universel, même sans réseau cellulaire.

Aujourd’hui, les iPhone récents (à partir du 14) peuvent déjà envoyer un message SOS d’urgence via satellite, contacter l’assistance routière, ou transmettre leur position à des services de secours. Mais, Apple veut aller bien plus loin.

Des fonctionnalités satellitaires qui changent tout

Apple Plans fonctionnant via satellite

D’après Gurman, Apple travaille sur une version d’Apple Plans (Maps) capable de fournir des itinéraires et une navigation sans connexion Wi-Fi ni 5G, directement via un lien satellite. Une avancée majeure pour les voyageurs, les randonneurs ou les zones sinistrées, où les réseaux terrestres sont souvent hors service.

Actuellement limitée aux messages texte, la messagerie d’urgence pourrait bientôt permettre l’envoi d’images, rendant la communication bien plus efficace en cas de catastrophe naturelle ou d’urgence médicale.

Connexion « naturelle » au satellite

Apple cherche à rendre la connexion plus fluide : fini le besoin de pointer le téléphone vers le ciel. Les ingénieurs testent des antennes directionnelles intelligentes et des optimisations logicielles permettant la connexion depuis l’intérieur des bâtiments ou des zones partiellement couvertes.

Apple prévoit d’ouvrir une API satellite aux développeurs, permettant à des applications tierces — de la randonnée à la logistique — d’utiliser cette connectivité. Cela pourrait faire émerger un tout nouvel écosystème d’apps capables d’échanger des données sans réseau cellulaire.

Intégration avec les réseaux 5G non-terrestres (NTN)

Apple explore également l’intégration des réseaux 5G NTN, permettant aux futurs iPhone de se connecter directement à des satellites de télécommunication. Cette norme offrirait des débits plus rapides et une couverture quasi planétaire, une première dans la téléphonie mobile.

Les premiers modèles concernés pourraient être les iPhone 18, attendus en 2026.

Partenariats et innovations techniques

Globalstar et SpaceX : un tandem orbital

Depuis 2022, Globalstar alimente les services satellite de l’iPhone. Mais selon plusieurs fuites, Apple aurait aussi discuté avec SpaceX pour exploiter la constellation Starlink, garantissant une couverture mondiale « sans zones mortes ».

Un contrat précédent de 64 millions de dollars entre Apple et SpaceX, visait déjà le lancement de nouveaux satellites pour soutenir l’expansion du service en 2025.

Le rôle du modem Apple maison

L’arrivée du modem 5G Apple, apparu sur l’iPhone SE 2025, ouvre la voie à des liaisons directes satellite-appareil sans passer par un opérateur. Ce composant pourrait aussi équiper à terme les MacBooks, Apple Watch et Vision Pro, offrant une connectivité « universelle » sur tous les appareils Apple.

La mise en œuvre mondiale dépendra des autorisations de fréquences et des accords internationaux. Certains pays, notamment en Asie, imposent déjà des restrictions sur les transmissions par satellite.

Google (Pixel) et Samsung proposent déjà des SMS d’urgence satellite, mais Apple garde une longueur d’avance grâce à l’intégration écosystémique entre iPhone, Watch et Mac. Bloomberg évoque même une extension de la technologie satellite à l’Apple Watch, renforçant la sécurité des utilisateurs lors d’activités extérieures.

Impact global et vision à long terme

Apple voit plus loin que le smartphone :

MacBook connectés par satellite pour l’éducation dans les zones rurales.

Vision Pro capable d’échanger des données sans infrastructure locale.

Réseaux de secours pour les pays dépourvus de couverture cellulaire stable.

Ces innovations pourraient réduire la fracture numérique mondiale — mais posent aussi la question de la confidentialité : une connectivité permanente via satellite peut soulever des inquiétudes sur le suivi géographique.

Apple s’apprête à transformer le satellite d’un outil de secours en infrastructure de communication quotidienne. Grâce à ses investissements massifs avec Globalstar et ses discussions avec SpaceX, la marque pourrait faire de l’iPhone le premier smartphone grand public véritablement global — capable de communiquer, naviguer et partager, même au bout du monde.

En 2026, l’iPhone pourrait bien devenir le premier téléphone « connecté partout sur Terre ».