Windows 11 introduit enfin l’audio partagé en Bluetooth — mais avec quelques limites

Microsoft déploie progressivement une nouvelle fonction très attendue : l’audio partagé Bluetooth dans Windows 11. Cette nouveauté permet à plusieurs personnes d’écouter simultanément le son d’un même PC avec leurs propres écouteurs ou casques Bluetooth. Une fonctionnalité simple en apparence, mais très pratique… et encore un peu restreinte pour le moment.

Windows 11 : Partager le son entre deux casques Bluetooth

Dans un article officiel, Microsoft explique : « L’audio partagé permet aux étudiants d’écouter de la musique ensemble pendant qu’ils étudient ou à une famille de regarder un film ensemble dans un avion ».

Concrètement, l’option « Shared audio (preview) » apparaît dans le panneau de paramètres rapides (là où se trouvent les réglages Wi-Fi, batterie, etc.). Pour l’utiliser :

Il faut connecter deux appareils Bluetooth LE Audio compatibles. Puis activer le mode audio partagé pour envoyer le son simultanément sur les deux casques ou écouteurs.

Cela fonctionne uniquement avec des périphériques Bluetooth LE Audio, la nouvelle norme à basse consommation introduite avec Bluetooth 5.3.

Conditions et compatibilité

Pour le moment, la fonction n’est disponible que sur certains PC équipés de puces Snapdragon X ou Intel Core Ultra Series 200.

Disponible dès aujourd’hui :

Surface Laptop (13.8″ et 15″)—Snapdragon X

Surface Laptop for Business (13.8″ et 15″)—Snapdragon X

Surface Pro (13″) — Snapdragon X

Surface Pro for Business (13″)—Snapdragon X

Arrive prochainement :

Samsung Galaxy Book5 360—Intel Core Ultra 200

Samsung Galaxy Book5 Pro—Intel Core Ultra 200

Samsung Galaxy Book5 Pro 360—Intel Core Ultra 200

Samsung Galaxy Book4 Edge—Snapdragon X

Surface Laptop (13″)—Snapdragon X

Surface Laptop for Business (13″)—Snapdragon X

Surface Pro (12″)—Snapdragon X

Surface Pro for Business (12″)—Snapdragon X

Casques compatibles :

Sony WH-1000XM6

Samsung Galaxy Buds (dernières générations)

Et plus généralement, tout appareil Bluetooth LE Audio.

Quelques restrictions importantes

Impossible de combiner un casque Bluetooth + filaire. Les deux appareils doivent être sans fil.

L’audio partagé repose sur le Bluetooth LE Audio, donc non compatible avec les casques Bluetooth classiques.

Fonction pour l’instant limitée à certains modèles Surface et Galaxy Book — elle arrivera plus tard sur d’autres PC.

Une légère latence audio peut subsister, notamment pour les vidéos.

Microsoft teste encore la synchronisation entre les deux flux audio, qui peut être sensible selon les casques et les pilotes.

Une fonctionnalité pratique, mais encore niche

Cette nouveauté s’adresse avant tout aux étudiants, familles ou voyageurs souhaitant regarder un film ou écouter de la musique à deux sans déranger leur entourage. Mais elle reste pour l’instant expérimentale, réservée à une poignée de PC récents et d’écouteurs compatibles.

Microsoft comble enfin une lacune longtemps réservée aux appareils Apple et Samsung : le partage audio sans fil entre deux utilisateurs. C’est une étape importante vers une meilleure expérience multimédia collaborative sur PC — mais pour l’instant, il faudra avoir le bon ordinateur, les bons écouteurs, et un peu de patience avant que la fonction ne se généralise à tous les utilisateurs de Windows 11.