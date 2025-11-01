Concurrent direct de Threads et X, le réseau social Bluesky, vient d’annoncer un nouveau cap symbolique de 40 millions d’utilisateurs.

Mais, la vraie nouveauté, c’est l’arrivée prochaine d’une fonction « Dislike » (je n’aime pas) — non pas pour punir les publications, mais pour aider l’algorithme à mieux comprendre les préférences des utilisateurs.

Les « Dislikes » pour améliorer la personnalisation, pas pour la polémique

Bluesky explique que ce nouveau signal servira à affiner le classement des contenus dans les fils Discover et Accueil. En d’autres termes, plus vous « dislikez » certains posts, plus le système comprendra ce que vous ne voulez plus voir — que ce soit des sujets, des tons de conversation ou des comptes spécifiques.

Ces interactions auront un impact sur :

Le classement du contenu dans les fils d’actualité,

La priorisation des réponses dans les discussions,

Et plus largement, l’expérience de personnalisation globale sur la plateforme.

Bluesky précise que cette fonction sera d’abord déployée en bêta-test dans les prochaines semaines, avant une généralisation.

Des outils de modération plus riches et une meilleure gestion des conversations

La plateforme, fondée sur un modèle décentralisé, continue de privilégier la modération à la carte : chaque utilisateur ou communauté peut choisir ses propres règles via des services de modération tiers.

Actuellement, Bluesky propose déjà :

Des listes de modération pour bloquer plusieurs comptes à la fois,

Des filtres de contenu personnalisables,

Des mots-clés à masquer,

Et la possibilité de s’abonner à d’autres fournisseurs de modération.

Autre outil apprécié : la possibilité de détacher les citations (« quote posts ») pour éviter les vagues de moqueries et les « dunks » typiques de Twitter.

Bluesky cartographie désormais vos « quartiers sociaux »

En parallèle, la société développe un nouveau système d’analyse appelé « Social Neighborhoods ». Celui-ci cartographie les connexions entre utilisateurs qui interagissent fréquemment afin de prioriser les réponses des personnes « proches de votre quartier social ».

L’objectif : rendre les fils de discussion plus cohérents, pertinents et familiers, contrairement à certaines plateformes comme Threads, où les conversations peuvent sembler déconnectées ou incohérentes.

Détection renforcée des contenus toxiques ou hors sujet

Bluesky indique que son nouveau modèle de détection permet désormais de mieux repérer et déclasser :

Les réponses toxiques ou agressives,

Les spams et hors-sujets,

Et les publications faites de mauvaise foi.

Ces messages seront moins visibles dans les fils de discussion, les résultats de recherche et les notifications.

Nouvelles options de navigation et de réponse

Quelques autres améliorations arrivent également :

Le bouton « Reply » renverra désormais à la discussion complète avant la rédaction, afin d’encourager la lecture du contexte et de réduire les réponses redondantes.

Les paramètres de réponse (qui peut commenter vos posts) seront plus visibles pour que les utilisateurs gèrent facilement leur visibilité.

En pleine expansion, Bluesky veut se démarquer de X et Threads non pas par un algorithme opaque, mais par une personnalisation contrôlée par l’utilisateur.

Les « Dislikes » ne servent pas à punir ni à créer du négatif, mais à affiner ce que l’on veut voir ou éviter.

Avec cette approche centrée sur le contrôle individuel et la qualité des échanges, Bluesky tente de se positionner comme le réseau social le plus sain et le plus modulable du moment.