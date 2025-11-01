Accueil » Google célèbre le Jour des morts avec un Doodle en papier découpé

Ce samedi 1er novembre, Google rend hommage à l’une des traditions les plus emblématiques du Mexique : le Día de los Muertos, ou Jour des morts.

À travers un Doodle coloré et symbolique, le moteur de recherche célèbre cette fête à la fois spirituelle et festive, profondément ancrée dans la culture mexicaine.

Jour des morts 2025 : Une guirlande de symboles et de souvenirs

Le Doodle du jour met en scène une guirlande de papel picado, ces papiers découpés multicolores typiques des célébrations mexicaines. Chaque motif — bougie, crâne, fleur — évoque la lumière, la mémoire et la joie de retrouver, le temps d’un instant, ceux qui ne sont plus là.

Ces décorations aériennes rappellent que le Día de los Muertos est avant tout une célébration de la vie à travers le souvenir.

Une fête millénaire, entre traditions indigènes et influences espagnoles

Le Jour des Morts plonge ses racines dans les cultures indigènes d’Amérique centrale, où l’on croyait que les âmes des défunts revenaient rendre visite aux vivants à certaines périodes de l’année. Avec l’arrivée des colons espagnols au XVIᵉ siècle, cette croyance s’est mêlée aux traditions catholiques pour donner naissance à la fête que l’on connaît aujourd’hui.

Les familles mexicaines érigent chaque année des autels domestiques (ofrendas) ornés de photos, de bougies, de fleurs de souci (les célèbres cempasúchil) et d’objets personnels. Ces autels sont autant d’offrandes destinées à guider les âmes vers leur foyer.

Une célébration joyeuse de la mémoire

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, le Día de los Muertos (Jour des morts) n’est pas une journée de tristesse. C’est une fête joyeuse, colorée et pleine de symboles, où les rues se parent de décorations, où les familles se rassemblent dans les cimetières, et où l’on déguste le pan de muerto, un pain sucré traditionnel.

Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, le Jour des morts est aujourd’hui célébré bien au-delà du Mexique. Et avec ce Doodle plein de couleurs, Google rappelle au monde entier que se souvenir de nos proches, c’est aussi continuer à célébrer la vie.