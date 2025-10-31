Accueil » OpenAI vise 2028 : l’IA capable de mener des recherches scientifiques sans intervention humaine.

OpenAI vise 2028 : l’IA capable de mener des recherches scientifiques sans intervention humaine.

OpenAI vise 2028 : l'IA capable de mener des recherches scientifiques sans intervention humaine.

Lors d’une récente intervention, Sam Altman a présenté la vision la plus audacieuse d’OpenAI à ce jour : créer d’ici 2028 des IA capables de mener des recherches scientifiques de façon autonome.

Dès 2026, les modèles de nouvelle génération devraient fonctionner comme des « stagiaires de recherche », capables d’assister les scientifiques avec un minimum de supervision.

De l’assistance à la recherche autonome

Altman décrit cette étape comme le prélude à une ère de « personal AGI », où l’intelligence artificielle ne se contente plus de répondre à des requêtes, mais participe activement à la créativité et à la réflexion analytique humaine.

Selon TechRadar, cette transformation s’appuie sur une montée en puissance sans précédent des capacités de calcul, soutenue par 1,4 billion de dollars d’investissements dans l’infrastructure.

Les modèles de 2028 devraient ainsi pouvoir gérer seuls des projets d’envergure — découverte de médicaments, modélisation climatique, ou encore avancées en physique fondamentale.

Réorganisation et partenariats stratégiques

Pour atteindre ces objectifs, OpenAI se restructure en public benefit corporation, conciliant innovation et responsabilité sociale. La société prolonge également son partenariat avec Microsoft jusqu’en 2032, et s’allie à PayPal pour intégrer des paiements IA natifs.

Le Chief Scientist Jakub Pachocki insiste : « La sécurité reste la priorité absolue alors que nos modèles gagnent en autonomie. ».

Entre optimisme et prudence

Certains observateurs jugent ces délais ambitieux : l’autonomie complète nécessitera des progrès majeurs en raisonnement, fiabilité et alignement éthique.

Mais pour Altman, l’enjeu est clair : faire de l’IA un véritable partenaire de découverte, capable d’étendre les capacités humaines. « Si nous réussissons à allier puissance et sécurité, nous entrerons dans une ère d’innovation sans précédent », déclaré Sam Altman.