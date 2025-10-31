Canva rend Affinity gratuit pour toujours pour défier Adobe Creative Cloud

Canva frappe fort. Quelques mois après avoir racheté Affinity, la célèbre suite de création graphique, l’entreprise a annoncé une nouvelle version entièrement gratuite de son logiciel professionnel.

Et cette fois, il ne s’agit pas d’une offre limitée : Canva promet que « le Affinity nouvelle génération sera gratuit, pour toujours ».

Un tout-en-un de la création graphique

Le nouvel Affinity fusionne désormais Photo, Designer et Publisher en une seule application. Autrement dit, les outils de retouche photo, d’illustration vectorielle et de mise en page sont réunis dans un seul espace de travail fluide et cohérent.

Les utilisateurs peuvent basculer facilement entre les trois environnements via des onglets :

Vector → pour la création graphique et le dessin vectoriel (comme Adobe Illustrator ou Inkscape)

Pixel → pour la retouche photo (comme Photoshop ou GIMP)

Layout → pour la mise en page (comme InDesign ou Scribus)

« Les outils, les workflows et la précision que les professionnels adorent sont toujours là — raffinés mais non remplacés », écrit Canva dans son communiqué.

Personnalisation totale du poste de travail

L’un des plus grands changements concerne la personnalisation de l’interface.

Les créatifs peuvent :

Construire leur propre espace de travail avec des outils provenant de tous les modes (Vector, Pixel, Layout)

Créer plusieurs configurations selon leurs projets

Exporter et partager ces espaces personnalisés avec d’autres utilisateurs

Cette approche modulaire rapproche Affinity des logiciels professionnels comme Blender ou DaVinci Resolve, où chaque utilisateur adapte son environnement à son flux de travail.

Gratuit, sans abonnement — mais avec une touche de Canva

Fidèle à sa promesse, Canva a confirmé que l’application principale est 100 % gratuite. Fini les licences payantes uniques : tous les outils de base sont accessibles sans frais.

Seule exception : certaines fonctions avancées d’IA. Celles-ci sont liées à Canva AI Studio, un service premium optionnel qui ajoute :

Le Generative fill (remplissage intelligent façon Photoshop)

L’outil Expand & Edit pour agrandir ou retoucher une image

La suppression automatique d’arrière-plan

Ces fonctions nécessitent un compte Canva Pro, mais tout le reste — dessin, retouche, mise en page — reste gratuit et illimité.

« Il n’y a pas de version allégée, pas de limite cachée, pas de piège », promet Canva. Reste à voir si cette promesse tiendra dans la durée — l’histoire a déjà montré que de nombreux services « gratuits » finissent par introduire des restrictions plus tard.

Compatibilité et formats

Affinity prend en charge une large gamme de formats professionnels, notamment :

PSD, AI, IDML, SVG, PDF, TIFF

Prise en charge complète des fichiers Adobe Photoshop et Illustrator

Export haute qualité pour le web et l’impression

Cette compatibilité renforce sa position comme alternative directe à la Creative Cloud d’Adobe, sans le modèle d’abonnement.

Disponibilité

Le nouveau Affinity est disponible dès maintenant pour Windows et macOS (Intel et Apple Silicon), la version iPad arrivera plus tard, mais les anciennes apps (Affinity Photo 2, Designer 2, Publisher 2) restent disponibles sur l’App Store.

Une stratégie claire : concurrencer Adobe sur son propre terrain

Avec cette refonte, Canva cherche à s’imposer comme la plateforme créative complète, de la conception rapide à la production professionnelle. Le rachat d’Affinity et son passage en gratuité totale marquent une étape majeure pour séduire les designers indépendants réfractaires aux abonnements, les étudiants et petites agences, et même les équipes marketing déjà intégrées à l’écosystème Canva.

En clair : Canva veut devenir l’outil de création universel — du post Instagram au magazine imprimé, sans jamais ouvrir Adobe.

Avec cette version unifiée, Affinity devient la suite créative gratuite la plus complète du marché. Canva fait un pari audacieux : offrir des outils professionnels sans abonnement, tout en misant sur son IA payante pour générer des revenus.

Si la promesse « gratuit pour toujours » se confirme, Adobe a enfin un concurrent solide… et dangereux.