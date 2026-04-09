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Canva rachète Simtheory et Ortto : La fin des outils marketing séparés ?

Canva rachète Simtheory et Ortto : La fin des outils marketing séparés ?

Canva ne veut plus seulement être l’outil où l’on crée un visuel. Avec le rachat simultané de Simtheory et Ortto, annoncé le 8 avril, la plateforme australienne renforce à la fois sa brique IA agentique et son infrastructure marketing data/automation.

Les montants des opérations n’ont pas été dévoilés.

Deux acquisitions, une seule direction

Le message stratégique est assez clair. Simtheory apporte une couche de collaboration avec des agents IA capables de travailler à travers plusieurs outils et d’exécuter des workflows adaptés à l’entreprise, tandis que Ortto ajoute une plateforme de données clients et d’automatisation marketing couvrant email, SMS, push, messages in-app, formulaires et enquêtes.

Canva présente ces rachats comme un moyen d’étendre ses capacités de l’idée initiale jusqu’au déploiement, au suivi et à l’optimisation des campagnes.

Les deux sociétés ont été fondées par Chris et Mike Sharkey, déjà connus pour avoir cofondé Stayz, revendu à Fairfax Media. Les deux frères rejoignent désormais Canva dans des rôles de direction liés à l’IA et aux technologies marketing.

Simtheory pour les agents, Ortto pour la machine marketing

Canva assume de plus en plus une ambition de plateforme de travail complète. Dans cette logique, Simtheory compte probablement davantage qu’il n’y paraît. L’entreprise est spécialisée dans la mise en place d’assistants IA connectés aux outils métiers, capables de comprendre un contexte business précis et d’orchestrer des actions entre plusieurs systèmes. Ortto, de son côté, renforce la capacité de Canva à gérer la donnée client et les scénarios d’engagement à grande échelle.

Canva indique que Ortto est utilisé par plus de 11 000 clients dans 190 pays.

Cliff Obrecht, cofondateur et COO de Canva, résume ce virage de façon assez explicite : Simtheory doit aider Canva à passer d’une plateforme de design avec des outils IA à une plateforme IA dont le design et la productivité sont le cœur, tandis que Ortto doit muscler l’ensemble du cycle marketing via Canva Grow.

Une frénésie d’acquisitions qui n’a plus rien d’anecdotique

Ces deux rachats s’inscrivent dans une séquence plus large. Canva a aussi mis la main récemment sur Magic Layers, et plus tôt sur Cavalry, MangoAI et MagicBrief. En clair, la société ne collectionne pas des briques au hasard : elle construit, morceau par morceau, une suite plus large mêlant création, animation, performance publicitaire, automatisation et désormais agents IA.

Canva a terminé 2025 avec 4 milliards de dollars de revenu annualisé, plus de 265 millions d’utilisateurs et 31 millions d’utilisateurs payants. Sa base mensuelle a progressé d’environ 20 % sur l’année. À cette échelle, la question n’est plus seulement de savoir comment améliorer un éditeur graphique, mais comment transformer Canva en environnement de travail beaucoup plus central pour les équipes marketing, produit et business.

Canva vise moins Adobe que l’espace entre design, IA et exécution

Le plus intéressant, au fond, est peut-être là. Canva ne cherche plus seulement à concurrencer les outils créatifs traditionnels. Avec Simtheory et Ortto, la société s’avance vers un territoire plus vaste : celui d’une work suite dopée à l’IA, où l’on conçoit, personnalise, publie, mesure et automatise depuis le même environnement.

Autrement dit, Canva n’achète pas seulement des startups. Elle essaie de redéfinir ce qu’est son produit principal.