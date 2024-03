Canva embrasse l’avenir du design en s’offrant Affinity

L’acquisition d’Affinity par Canva marque un tournant majeur dans le monde des logiciels de design graphique, posant les bases d’un affrontement direct avec Adobe, le géant du secteur. Mais qu’est-ce que cela signifie pour les utilisateurs d’Affinity et de Canva, et cela risque-t-il de devenir une nouvelle débâcle Adobe-Figma ?

Depuis plusieurs années, Canva s’est donné pour mission de devenir une plateforme de communication visuelle tout-en-un et d’accroître sa présence en Europe. À l’instar des précédents achats de la société de data-viz Flourish et des sites de stock d’images Pexels et Pixabay, l’acquisition d’Affinity répond à ces deux objectifs de Canva. Cependant, il n’est pas encore clair quels changements, s’il y en a, les utilisateurs d’Affinity ou de Canva peuvent s’attendre à cette annonce. Pour l’instant, du moins, nous nous attendons à très peu de changements.

Affinity, reconnu pour ses solutions professionnelles abordables sur Mac, Windows et iPad, s’est érigé en alternative sérieuse à Adobe. Canva, de son côté, a su s’imposer comme une plateforme de conception en ligne incontournable, fort de ses acquisitions passées telles que Pixabay et Pexels en 2019.

Cette fusion promet de créer une plateforme tout-en-un, alliant la facilité d’utilisation en ligne à des applications natives robustes, visant un public professionnel élargi.

Cliff Obrecht, cofondateur et COO de Canva, souligne l’importance de la communication visuelle dans le milieu professionnel et l’ambition de Canva d’enrichir son offre B2B. L’ajout des compétences et technologies d’Affinity s’inscrit dans cette vision, visant à répondre à la demande croissante de contenus visuels engageants et efficaces dans divers domaines, de la vente au marketing, en passant par les équipes créatives.

Un réel impact sur le marché

Avec plus de 175 millions d’utilisateurs, Canva voit dans l’acquisition d’Affinity une opportunité d’étendre son empreinte sur le marché professionnel. Ashley Hewson, PDG d’Affinity, partage cet enthousiasme, mettant en avant la mission commune de démocratiser la création, en offrant des outils professionnels accessibles et abordables. Cette union promet de catalyser l’innovation et de renforcer une communauté où créativité et art fleurissent.

Si les détails officiels de l’accord n’ont pas été divulgués, les estimations parlent de « plusieurs centaines de millions de livres », selon une interview d’Obrecht à Bloomberg. Cette fusion pourrait redéfinir les standards du design graphique, offrant une alternative puissante à Adobe et consolidant la position de Canva comme leader dans la création de contenu visuel.

Bien que les acquisitions ne se déroulent pas toujours comme prévu (il suffit de voir l’acquisition avortée entre Adobe et Figma), on peut rester optimiste quant à cette fusion. Les gammes Affinity Photo, Designer et Publisher de Serif comptent parmi les meilleures alternatives à Photoshop, Illustrator et InDesign.