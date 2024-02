Canva : les 5 fonctionnalités clés à découvrir pour booster votre créativité

Canva est l’un des sites de conception les plus populaires pour tous les types de projets, que vous ayez besoin de créer votre prochain post Instagram ou que vous souhaitiez construire vos invitations de mariage. Vous pouvez même intégrer les projets de votre équipe de travail dans Canva Visual Suite, ce qui permet des collaborations pour que les idées continuent de circuler. Plus important encore, la plateforme est incroyablement conviviale, donnant à chacun, des créateurs expérimentés aux nouveaux utilisateurs, une chance d’explorer leurs capacités artistiques.

Canva propose deux formules que l’utilisateur moyen peut utiliser : Canva Free et Canva Pro. Canva Pro donne accès à des modèles et à des fonctionnalités exclusives, dont beaucoup sont des outils d’intelligence artificielle. Il coûte 15 dollars par mois, mais Canva propose un essai gratuit de 30 jours pour en tester les avantages.

Ceci étant dit, voici 5 fonctionnalités de Canva que chaque utilisateur doit essayer, d’après ma propre expérience de la plateforme. Le plus intéressant, c’est que chacune de ces fonctionnalités est disponible sur la version gratuite de Canva, de sorte que tout le monde peut y avoir accès.

Créer et partager directement sur les réseaux sociaux

Que vous soyez un créateur de contenu ou que vous aimiez simplement montrer vos créations à vos amis et à votre famille, Canva est un guichet unique pour les publications sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partir de 0 en téléchargeant une photo que vous avez prise avec votre smartphone et en la modifiant à l’aide des outils d’édition uniques de Canva, ou vous pouvez consulter les modèles proposés par Canva.

Si vous commencez sur la page d’accueil de Canva, dans la barre de recherche, tapez le type de message que vous souhaitez créer, qu’il s’agisse d’un message Instagram standard, d’une vidéo TikTok ou d’une épingle Pinterest. À partir de là, vous pourrez soit sélectionner un modèle, soit créer un vide. Dans Canva Editor, une fois que vous avez conçu votre nouveau post de réseau social, si vous sélectionnez Partager, puis Partager sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de choisir la plateforme sur laquelle vous souhaitez télécharger votre message, d’insérer vos informations de connexion et Canva s’occupera du reste.

Essayez l’éditeur vidéo convivial de Canva

Si vous êtes dans le monde de l’édition vidéo, il est plus que probable que vous utilisiez un logiciel d’édition vidéo plus avancé comme Adobe ou DaVinci Resolve. Cependant, le convivial éditeur vidéo de Canva peut être utilisé pour de multiples choses, comme la création d’un Reel Instagram ou le montage de séquences de votre dernière fête d’anniversaire en famille.

L’éditeur vidéo de Canva comporte quelques fonctionnalités intéressantes qu’il est bon de connaître. Vous pouvez facilement ajouter des animations de texte pour un look dynamique où tout ce que vous avez à faire est d’écrire le texte désiré, et la plateforme de signes intégrera l’animation pour vous. Vous pouvez également ajouter de la musique à vos vidéos. Canva dispose désormais de la fonction Beat Sync, qui synchronise automatiquement vos clips vidéo avec la musique. Vous aurez l’air d’un monteur vidéo professionnel sans avoir à lever le petit doigt.

En outre, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser des modèles pour faciliter les transitions entre les clips vidéo, en particulier si vous prévoyez de partager votre vidéo sur les médias sociaux.

Testez les applications tierces de Canva

Canva ne se contente pas de créer un design à partir de zéro. Vous pouvez utiliser les applications Canva pour donner vie à vos créations. Ces applications vous offrent davantage d’options en dehors de l’éditeur Canva, comme la création de QR codes statiques et dynamiques et l’ajout de musique à n’importe quel dessin, le transformant ainsi en un projet vidéo.

Vous vous demandez quelles sont les applications Canva les plus intéressantes à essayer ? PatternedAI est une application d’IA unique qui utilise des descriptions de texte pour créer un motif pour vos arrière-plans, vos invitations, votre image de marque sur les réseaux sociaux ou tout autre élément dont vous avez besoin. Par ailleurs, Sketch To Life est une autre application d’IA qui peut donner vie à vos idées. Il vous suffit de dessiner ce que vous voulez, et l’IA créera une image que vous pourrez utiliser.

Pour trouver les applications de Canva, sur la page principale de Canva, cliquez sur Applis dans la barre d’outils de gauche. À partir de là, toutes les options de l’application apparaissent. Si vous êtes déjà dans l’éditeur Canva, suivez les mêmes instructions. Les applications se trouvent sous les projets.

Utilisez les suites visuelles pour presque tout

Canva est une vaste plateforme qui contient de nombreuses fonctionnalités, et de nouvelles sont constamment présentées. En 2022, Canva a lancé Visual Worksuite, désormais appelée Suite Studio, dans le menu déroulant du site Web. Cette fonctionnalité est considérée comme un espace de travail tout-en-un pour l’écriture, la présentation, la cartographie mentale et bien d’autres choses encore.

L’aspect le plus unique de Suite Studio est que vous pouvez ajouter des personnes pour collaborer, comme votre équipe au travail, afin que les idées puissent circuler en permanence pour n’importe quel projet sur lequel vous travaillez. Par exemple, si vous ouvrez la fonction Tableaux blancs, vous pouvez créer un modèle de brainstorming à partir duquel vous pouvez travailler, et chacun peut y ajouter ses idées. Mieux encore, au fur et à mesure que le tableau se remplit, vous pouvez simplement l’agrandir. Il n’y a vraiment pas de limites.

Une autre fonction intéressante et gratuite de Suite Studio est De Docs à Prez’. Supposons que vous rédigiez un plan de présentation dans Docs, avec un titre évident pour chaque section. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur le bouton Convertir, et votre document se transformera immédiatement en une présentation complète, à l’instar de PowerPoint de Microsoft.

Laissez Édition magique travailler pour vous

Les utilisateurs et les créateurs de contenu peuvent utiliser l’IA des générateurs de nombreuses façons. Édition magique n’est qu’une des fonctionnalités d’IA disponibles dans Studio magique. Cependant, la plupart des fonctionnalités de Studio magique, dont Suppression de l’arrière-plan et Écriture magique, ne vous donnent droit qu’à quelques crédits et nécessitent que vous ayez Canva Pro pour les utiliser. En revanche, Édition magique, est entièrement gratuit et peut être utilisé de manière illimitée.

Vous avez une image que vous aimeriez voir un peu différente ? Vous avez besoin d’une couleur différente ou d’un objet dans l’image qui doit être complètement modifié. Supposons par exemple que vous ayez une photo de montagne et qu’il n’y ait pas de nuages dans le ciel. Vous pouvez simplement demander à Édition magique d’ajouter des nuages et il vous proposera quatre options. Si ces suggestions ne fonctionnent pas, vous pouvez les redemander et d’autres seront générées.

Pour trouver et utiliser Édition magique à partir de l’éditeur Canva, sélectionnez Éditer la photo dans la barre d’outils supérieure de Canva et cliquez sur Édition magique. À partir de là, passez votre curseur sur la zone de l’image que vous souhaitez modifier ou sélectionnez l’ensemble de l’image. Décrivez ensuite ce que vous souhaitez obtenir comme image modifiée et sélectionnez Générer. C’est simple comme bonjour.