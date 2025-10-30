Accueil » Samsung double ses profits : les semi-conducteurs et l’IA sauvent le géant coréen

Samsung vient de publier ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2025, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant coréen signe un retour spectaculaire à la croissance.

Tiré par un rebond massif de son activité semi-conducteurs, le groupe enregistre des profits supérieurs aux attentes et retrouve sa place de leader mondial de la mémoire.

Résultats financiers solides :

Chiffre d’affaires (Q3 2025) : 86,1 trillions de wons (~60,5 milliards $), en hausse de 8,85 % sur un an.

Résultat opérationnel : 12,2 trillions de wons (~8,59 milliards $), soit +32,9 % par rapport à 2024 et +160 % par rapport au trimestre précédent.

Revenus trimestriels : +15,5 % séquentiellement.

Ces chiffres dépassent les estimations des analystes et marquent un retour en force après un deuxième trimestre plus difficile.

Samsung : Les semi-conducteurs à nouveau dans le vert

Le véritable moteur de cette reprise est la division Device Solutions, qui regroupe les activités mémoire, conception de puces et fonderie.

Chiffre d’affaires : 33,1 trillions de wons (~ 23 milliards de dollars), +13 % sur un an.

Résultat opérationnel : 7 trillions de wons (~ 4,9 milliards de dollars), soit une hausse de 81 % en glissement annuel et x10 par rapport au T2.

Cette performance s’explique par la hausse de la demande en puces HBM (High Bandwidth Memory) utilisées dans les serveurs IA, un secteur dominé jusqu’ici par SK Hynix. Samsung a ainsi repris la première place mondiale sur le marché de la mémoire DRAM et NAND selon Counterpoint Research.

« Nous prévoyons que le marché des semi-conducteurs restera solide au premier semestre 2026, soutenu par la forte demande liée à l’IA », communiqué de Samsung

La division mobile et réseau progresse aussi

Le segment Mobile Experience & Network (smartphones, tablettes, wearables) a également bien performé :

Résultat opérationnel : 3,6 trillions de wons (~ 2,53 milliards de dollars), +28 % sur un an.

Les ventes ont été tirées par les Galaxy Z Fold 7 et la bonne tenue de la gamme Galaxy S25.

L’IA, moteur de croissance futur

Samsung mise désormais sur la croissance exponentielle de l’intelligence artificielle pour stimuler deux de ses activités principales :

Les semi-conducteurs, via la production de puces mémoire et processeurs optimisés pour les serveurs IA. Les appareils grand public, grâce à l’intégration d’outils IA dans ses smartphones, tablettes et téléviseurs.

Un porte-parole a déclaré lors de la conférence : « La demande en serveurs IA dépasse désormais largement l’offre du secteur. Les investissements dans l’infrastructure IA vont continuer de croître ».

En bourse

L’annonce a immédiatement eu un effet positif sur le cours de l’action :

+3 000 wons (+3 %) à 103 500 KRW (~ 72,9 dollars).

Proche du plus haut sur 52 semaines à 105 800 KRW (~ 74,3 dollars).

Samsung confirme son redressement spectaculaire. Après un creux dû au ralentissement des semi-conducteurs, le groupe profite désormais pleinement de la ruée mondiale vers l’intelligence artificielle — un tournant stratégique qui devrait continuer à alimenter sa croissance en 2026.