Samsung se moque de l'iPhone Air dans une pub pour le Galaxy S25 Edge

Alors que les ventes du Galaxy S25 Edge peinent à décoller et que l’avenir du modèle semblait incertain, Samsung a surpris tout le monde avec une publicité humoristique visant son grand rival, l’iPhone Air.

Mais derrière la plaisanterie, la marque sud-coréenne en profite pour mettre en avant un véritable avantage technique de son smartphone.

« L’autre téléphone fin »

Dans le spot, Samsung qualifie l’iPhone Air de « l’autre téléphone fin » (« the other slim phone ») — une pique légère, mais clairement identifiable. La vidéo montre une comparaison directe entre les deux appareils : en zoomant sur une photo, le Galaxy S25 Edge offre un niveau de détail supérieur, là où l’iPhone Air montre rapidement ses limites.

L’allusion est évidente : malgré son design ultra-mince, l’iPhone Air souffre de compromis sur la qualité photo, un point déjà remonté par certains acheteurs qui ont préféré retourner l’appareil au profit d’un iPhone 17 classique.

Le Galaxy S26 Edge ne serait finalement pas annulé

Cette publicité arrive à un moment stratégique. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs affirmaient que Samsung avait annulé le Galaxy S26 Edge, suite aux ventes décevantes de son prédécesseur. Mais, d’autres sources ont depuis contredit ces affirmations — et la diffusion d’une pub centrée sur la gamme Edge semble confirmer que Samsung n’a pas dit son dernier mot.

Après tout, il serait étonnant que la marque promeuve une série qu’elle s’apprêterait à abandonner.

De l’espoir pour les modèles « ultra-fins »

Les Galaxy Edge et iPhone Air explorent une même voie : celle des smartphones extrêmement fins, quitte à sacrifier certains aspects, comme la batterie ou le zoom optique. Mais, selon plusieurs analystes, ces modèles pourraient devenir bien plus attractifs avec l’arrivée des batteries au silicium, capables d’offrir plus d’autonomie dans un format compact.

L’iPhone Air n’a pour l’instant qu’un seul capteur photo, mais Apple — comme Samsung — pourrait rapidement corriger le tir.

Derrière son ton moqueur, la nouvelle pub de Samsung laisse entrevoir un message clair : le Galaxy S26 Edge est bien sur les rails. Et cette fois, il pourrait être affiné… sans compromis sur la puissance ni sur la photo.