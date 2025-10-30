PAC-MAN: Édition Halloween 2025 ! Le nouveau Google Doodle addictif

Google fait un joli clin d’œil rétro aujourd’hui avec un Doodle interactif célébrant les 45 ans de PAC-MAN. Baptisé PAC-MAN : Édition Halloween 2025, ce mini-jeu est entièrement jouable depuis la page d’accueil de Google, pour une dose immédiate de nostalgie !

Un PAC-MAN version hantée

Le jeu comprend huit niveaux, dont quatre labyrinthes inédits conçus en partenariat avec Bandai Namco, le créateur original du titre culte. Chaque maison hantée possède sa propre ambiance, inspirée de l’un des célèbres fantômes : Blinky, Inky, Pinky et Clyde.

Le but reste le même : manger toutes les pastilles, éviter les fantômes… ou les chasser après avoir avalé une Power Pellet.

Une édition limitée dans le temps

Ce Doodle spécial Halloween n’est disponible que pendant deux jours, alors si vous voulez tester cette version effrayante du jeu d’arcade légendaire, rendez-vous dès maintenant sur Google.com.

Un petit retour dans les années 80, ambiance citrouilles et fantômes — parfait pour Halloween !