iPad mini OLED : Apple prépare un design plus résistant à l’eau pour 2026

Un nouveau rapport de Bloomberg révèle que Apple travaille sur un tout nouveau design pour le prochain iPad mini, avec une amélioration clé : une meilleure résistance à l’eau.

Ce futur modèle, attendu pour 2026, devrait également marquer la transition vers un écran OLED, offrant des couleurs plus riches et un contraste saisissant.

iPad mini 2026 : Une conception plus résistante aux éclaboussures

D’après les informations, Apple développe un châssis repensé et partiellement étanche, inspiré de celui de l’iPhone. L’objectif : rendre le petit iPad plus sûr à utiliser dans des environnements humides — en cuisine, au bord d’une piscine, ou même sous la pluie.

L’une des principales nouveautés concernerait le système audio, qui adopterait une technologie basée sur des vibrations plutôt que sur des grilles de haut-parleurs perforées. Résultat : plus aucun trou dans la coque, donc moins de points d’entrée pour l’eau, sans perte de qualité sonore.

Contrairement à l’iPhone, protégé par des joints et adhésifs, cette solution entièrement repensée pourrait aussi faciliter les réparations.

L’iPad mini passe (enfin) à l’OLED

Outre cette résistance accrue, Apple préparerait le premier iPad mini équipé d’un écran OLED — une avancée déjà adoptée par l’iPad Pro. L’OLED promet une luminosité plus précise, des noirs plus profonds et une meilleure efficacité énergétique, tout en conservant la portabilité du format mini.

Selon les fuites, l’iPad mini serait le premier de la gamme « grand public » à bénéficier de cette évolution, suivi par l’iPad Air (attendu en 2027) puis le MacBook Air (prévu autour de 2028).

Un prix en hausse, mais une vraie évolution

Ce nouveau design ne viendra pas sans coût : le futur iPad mini pourrait voir son prix de départ grimper d’environ 100 dollars, passant de 499 à 599 dollars. Une hausse justifiée par le passage à l’OLED et la nouvelle structure étanche, mais qui le placera en concurrence plus directe avec les tablettes Android premium de Samsung, Lenovo ou OnePlus, souvent proposées sous les 500 dollars.

Apple s’attaque enfin à deux des plus gros défauts de l’iPad mini : sa fragilité et son écran LCD vieillissant. Si l’autonomie et la légèreté restent au rendez-vous, ce modèle pourrait bien devenir le compagnon idéal des créatifs et des voyageurs — plus durable, plus immersif, et surtout, un peu plus rassurant sous la pluie.