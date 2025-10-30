Accueil » Nvidia investit un milliard de dollars dans Nokia pour l’avenir de l’AI-RAN

Nvidia investit un milliard de dollars dans Nokia pour l’avenir de l’AI-RAN

Nvidia investit un milliard de dollars dans Nokia pour l'avenir de l'AI-RAN

Nvidia voit grand pour l’avenir des télécommunications. Le géant des puces, Nvidia, a annoncé un investissement stratégique d’un milliard de dollars dans Nokia, prenant 2,9 % du capital du groupe finlandais.

L’objectif : accélérer la fusion entre IA et réseaux mobiles — une vision que les deux entreprises baptisent désormais AI-RAN (Artificial Intelligence Radio Access Network).

Une alliance pour des réseaux qui apprennent

L’accord prévoit que Nvidia acquière près de 166,4 millions d’actions Nokia à 6,01 dollars chacune, sous réserve de l’approbation des autorités.

L’investissement permettra à Nokia d’accélérer le développement de ses logiciels RAN basés sur l’IA, d’étendre ses solutions cloud et data center, et d’améliorer ses technologies optiques et de commutation — des piliers pour bâtir les infrastructures 6G « intelligentes » de demain.

Grâce à l’intégration des plateformes CUDA et AI Enterprise de Nvidia dans les systèmes télécoms de Nokia, les futurs réseaux pourront analyser et traiter les données à la volée, directement à la périphérie du réseau, plutôt que dans des serveurs distants.

T-Mobile US déjà dans la boucle

Premier opérateur à rejoindre le projet, T-Mobile US participera à des essais terrain dès 2026 pour tester la puissance, la latence et l’efficacité énergétique des réseaux AI-RAN.

L’écosystème s’étend aussi à Dell Technologies, qui jouera un rôle clé dans la connectivité entre data centers et edge computing.

« L’intelligence au cœur du réseau »

« C’est une refonte fondamentale de la manière dont les réseaux fonctionnent », déclare Justin Hotard, CEO de Nokia. De son côté, Jensen Huang, fondateur de Nvidia, résume ainsi la vision : « Les télécommunications sont le système nerveux numérique des économies modernes. AI-RAN sera la prochaine grande révolution des infrastructures ».

Vers une 6G qui pense et s’adapte

Si l’alliance tient ses promesses, elle pourrait marquer le plus grand tournant dans les télécoms depuis la 4G, ouvrant la voie à des réseaux capables d’apprendre, de s’adapter et de s’optimiser en temps réel — un pas décisif vers l’ère des villes, véhicules et usines véritablement intelligents.