Honor prépare un smartphone Dimensity 8500 avec batterie 10 000 mAh

Un nouveau leak signé Digital Chat Station (DCS) vient de lever le voile sur un futur smartphone Honor équipé du tout dernier processeur Dimensity 8500. La surprise ? Une massive batterie de 10 000 mAh qui promet une autonomie record.

Dans la publication sur Weibo, DCS confirme que ce smartphone Honor est actuellement en phase NPI (New Product Introduction), un stade avancé dans le processus de production. Le test d’une batterie de 10 000 mAh le place largement au-dessus de la moyenne actuelle des flagships, qui tournent généralement autour des 5 000 mAh.

Un tel choix pourrait séduire les utilisateurs à la recherche d’une autonomie extrême, que ce soit pour le gaming, la vidéo ou les usages intensifs.

Date de sortie potentielle de ce nouveau smartphone Honor

Le smartphone Honor Dimensity 8500 pourrait arriver juste après le lancement du Redmi Turbo 5 — attendu en décembre 2025 — ou en janvier 2026.

Pour l’instant, aucune information sur son design, ses caméras ou ses fonctionnalités logicielles n’a filtré.

Gravé en 4 nm par TSMC, le Dimensity 8500 reprend l’architecture CPU du Dimensity 8400, mais se distingue par :

GPU Mali-G720 optimisé pour un meilleur rendu graphique.

Performances gaming supérieures, avec un score attendu de plus de 2 millions de points sur AnTuTu.

Ce processeur devrait équiper plusieurs modèles à venir, dont le Redmi Turbo 5, le Realme Neo 8 SE et l’iQOO Z11 Turbo.

Une concurrence qui s’annonce féroce

Si Honor mise sur la batterie XXL comme argument principal, d’autres constructeurs misent sur la finesse, la puissance photo ou le prix agressif.

Il faudra donc attendre les prochaines fuites pour savoir si ce modèle combinera autonomie hors pair et finitions premium, ou s’il sera davantage orienté vers un public spécifique, comme les gamers.