Accueil » WhatsApp va vous aider à gérer le stockage conversation par conversation

Si vous utilisez WhatsApp régulièrement, il y a de fortes chances que votre téléphone soit envahi par des photos, vidéos et documents partagés dans vos conversations.

La messagerie travaille justement sur une nouvelle fonction de gestion du stockage qui offrira un contrôle beaucoup plus précis sur l’espace occupé par chaque discussion — et de nouveaux outils pour supprimer les fichiers volumineux inutiles.

Une gestion du stockage par conversation

D’après les découvertes de WaBetaInfo dans la dernière bêta iOS de l’application, WhatsApp ajoute un nouvel onglet « Gérer le stockage » directement dans la page d’informations de chaque discussion.

Cette section affichera une grille de tous les fichiers partagés dans ce chat — photos, vidéos, documents — avec la possibilité de les trier par taille ou par date d’envoi.

Vous pourrez ainsi identifier et supprimer en un clin d’œil les fichiers trop lourds ou obsolètes, sans passer par le menu général des paramètres.

Un petit ajout, mais une vraie amélioration du confort

WhatsApp permet déjà de gérer le stockage global depuis ses paramètres, mais l’intégration de cette fonction au niveau de chaque discussion rend le nettoyage beaucoup plus intuitif.

Fini les longues recherches dans le menu principal : chaque chat pourra désormais être géré individuellement.

Pour l’instant, cette nouveauté est disponible uniquement pour un nombre limité d’utilisateurs iOS en bêta, mais un déploiement progressif est prévu dans les prochaines semaines.

Une solution attendue par les gros utilisateurs

Entre les groupes familiaux, les conversations de travail et les échanges de memes, les discussions WhatsApp peuvent très vite saturer la mémoire du téléphone.Cette mise à jour s’adresse donc particulièrement à ceux qui ne veulent pas quitter leurs groupes actifs, mais souhaitent garder le contrôle sur leur stockage.

Et si WhatsApp allait encore plus loin en ajoutant une option pour limiter automatiquement la taille de chaque conversation ? Ce serait la touche finale parfaite pour alléger nos smartphones sans renoncer à nos discussions préférées.