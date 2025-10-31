Accueil » Apple accuse un ex-ingénieur d’avoir transféré des secrets de l’Apple Watch à OPPO

La bataille judiciaire entre Apple et l’un de ses anciens ingénieurs refait parler d’elle. De nouveaux documents déposés devant la Cour du district nord de Californie (San Jose) révèlent les détails des accusations selon lesquelles Chen Shi, ancien ingénieur Apple, aurait transféré des secrets de fabrication liés à l’Apple Watch à OPPO, le géant chinois de l’électronique.

Un ex-ingénieur soupçonné de fuite technologique

Apple avait déjà porté plainte en août, accusant Chen Shi d’avoir copié 63 fichiers confidentiels contenant des informations sensibles sur la technologie des capteurs de l’Apple Watch avant de quitter l’entreprise.

Selon le nouveau rapport judiciaire — une version publique expurgée —, Shi aurait présenté ces informations à des employés de OPPO lors d’un événement interne baptisé “Oppo Talk”, le 1er août.

L’affiche de présentation retrouvée par Apple annonce qu’un « ancien directeur technique d’Apple » allait dévoiler « le développement du matériel des capteurs d’Apple ».

Apple affirme que les diapositives utilisées lors de cette présentation contenaient directement des données issues des fichiers qu’il aurait téléchargés en secret avant son départ.

OPPO nie en bloc, mais Apple l’accuse de non-coopération

De son côté, OPPO maintient qu’elle n’a trouvé aucune preuve de transfert de données et que les propos de Shi concernaient uniquement des « principes d’ingénierie généraux ». Mais, Apple réplique que le groupe chinois refuse de fournir les documents et les rapports d’expertise numérique exigés par la cour.

Pire encore, la firme de Cupertino craint que Shi ait eu le temps d’effacer des preuves des serveurs de OPPO après le dépôt de la plainte. Apple demande désormais à la justice d’interdire à Shi de divulguer toute information supplémentaire, et d’ordonner à OPPO de suspendre tout travail sur des produits exploitant sa technologie.

Un report demandé pour raisons médicales

Chen Shi, aujourd’hui employé de OPPO InnoPeak Technology, a accepté d’être entendu mais demande un report de son audition, invoquant un problème médical aggravé par le stress. Il sollicite également une ordonnance de protection pour limiter la portée de la déposition.

La cour a donné à OPPO jusqu’au 31 octobre pour remettre les documents exigés, ou pour commencer une remise progressive dès le 28 octobre si le volume est trop important.

Une affaire complexe, symbole des tensions technologiques actuelles

Cette affaire illustre les rivalités croissantes dans l’industrie high-tech, où les frontières entre innovation et imitation deviennent floues. Entre Apple, soucieuse de défendre ses brevets, et OPPO, qui se défend de tout espionnage industriel, le dossier pourrait s’étendre sur plusieurs mois avant d’aboutir.

Qu’il s’agisse d’une trahison avérée ou d’un malentendu, l’affaire rappelle combien les secrets de conception — notamment autour des capteurs biométriques — représentent un enjeu stratégique majeur dans la guerre technologique mondiale.