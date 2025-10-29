Accueil » iPhone Air : la production resterait stable malgré les rumeurs de baisse de la demande

L’iPhone Air, présenté comme le flagship le plus fin jamais conçu par Apple, a rapidement vu son lancement éclipsé par des rumeurs de faible demande et de réduction de production.

Mais, selon une nouvelle note d’analyse publiée le 26 octobre par le cabinet TD Cowen, ces informations seraient exagérées : la production resterait parfaitement stable.

TD Cowen contredit les rapports pessimistes sur l’iPhone Air

D’après un rapport consulté par AppleInsider, les vérifications effectuées dans la chaîne d’approvisionnement montrent “aucun changement” dans la production de l’iPhone Air pour 2025. Les prévisions tablent toujours sur environ 3 millions d’unités pour le trimestre de septembre et 7 millions pour celui de décembre.

La production totale de la gamme iPhone 17 resterait donc solide, avec environ 54 millions d’unités au troisième trimestre et 79 millions au quatrième.

Ces estimations contredisent directement les analyses plus pessimistes publiées plus tôt dans le mois :

Le 17 octobre, Mizuho Securities affirmait qu’Apple avait réduit la production de l’iPhone Air d’un million d’unités.

Quelques jours plus tard, Ming-Chi Kuo soutenait cette version, évoquant une baisse de capacité de fabrication.

TD Cowen assure au contraire que ses conclusions reposent sur des vérifications directes auprès des fournisseurs, et non sur des rumeurs internes.

Selon le cabinet, les autres analystes auraient mal interprété les ajustements logistiques à court terme typiques du système de production “juste-à-temps” d’Apple, qui déplace souvent les volumes entre modèles selon les ventes initiales — notamment lorsque les versions Pro dépassent les prévisions.

Un modèle intermédiaire stratégique

Positionné entre les gammes standard et Pro, l’iPhone Air mise sur la finesse et la légèreté, mais reste plus cher que le modèle de base, à 1 229 euros.

Son lancement a toutefois été freiné par des retards liés à la réglementation eSIM en Chine et par les critiques concernant sa petite batterie de 3 149 mAh, inférieure à celle de l’iPhone 17 Pro (4 252 mAh sur la version eSIM).

Malgré cela, TD Cowen estime que la production et la confiance d’Apple restent stables, avec un objectif d’environ 10 millions d’unités pour le cycle actuel — loin des plus de 50 millions d’exemplaires des modèles Pro, mais cohérent avec la stratégie segmentée du constructeur.

Un pari finement calculé

À l’approche du trimestre des fêtes, les chiffres de ventes réels détermineront si le pari de l’iPhone ultra-fin se révèle gagnant ou non.

Mais pour l’heure, les indicateurs semblent montrer qu’Apple maintient le cap, sans le ralentissement annoncé par certains observateurs.