Elon Musk lance Grokipedia : l’encyclopédie sans éditeur humain, déjà « meilleure que Wikipédia »

Après une première annonce au début du mois, Elon Musk a officiellement dévoilé Grokipedia, une encyclopédie alimentée par l’intelligence artificielle développée par sa société xAI.

Lancée en version 0.1, la plateforme repose sur le modèle Grok, capable de générer, vérifier et mettre à jour automatiquement des centaines de milliers d’articles factuels.

Grokipedia : Une alternative à Wikipédia, gérée par l’IA

Présentée comme un concurrent direct de Wikipédia, Grokipedia adopte une approche radicalement différente : ici, aucun éditeur humain n’intervient. Tous les contenus sont rédigés et mis à jour par l’IA de xAI, pour garantir cohérence et rapidité.

Musk a annoncé la nouvelle sur X, déclarant que « Grokipedia est déjà meilleure que Wikipédia, même en version 0.1 » — avant d’ajouter que la version 1.0 serait 10x supérieure.

Le lancement comprend environ 885 000 articles, générés grâce aux puissantes infrastructures informatiques de xAI.

Design et fonctionnement

L’interface de Grokipedia est volontairement minimaliste : une page d’accueil épurée, un moteur de recherche central, et des résumés concis accompagnés de sources citées et de mises à jour automatiques.

Contrairement à Wikipédia, les utilisateurs ne peuvent pas modifier directement les pages. Ils peuvent toutefois soumettre des demandes de correction via Grok, l’assistant conversationnel de xAI, qui les analyse avant validation.

Le projet est entièrement open source, ce qui signifie que tout développeur peut réutiliser ou adapter librement le code de la plateforme.

Contenu, licences et premières critiques

Une grande partie du contenu initial provient de Wikipédia, sous licence Creative Commons BY-SA 4.0. Cependant, l’absence de citations en ligne et la similarité textuelle quasi parfaite entre certains articles ont soulevé des questions de transparence. Par exemple, les pages Grokipedia dédiées à la PlayStation 5 (ici et là) sont presque identiques mot pour mot à celles de Wikipédia.

« Même Grokipedia a besoin de Wikipédia pour exister », explique Lauren Dickinson, porte-parole de la Wikimedia Foundation, dans une déclaration au média The Verge.

Musk justifie le retard du lancement par la nécessité de « purger la propagande » et d’assurer une couverture équilibrée des sujets. Pourtant, certains articles — notamment celui sur le changement climatique — adoptent un ton plus sceptique que celui de Wikipédia, évoquant des « critiques du consensus scientifique » et des « exagérations médiatiques ».

Objectif : la connaissance automatisée

Grokipedia s’inscrit dans la mission affichée de xAI : rendre le savoir universel, rapide et sans biais idéologique. Reste à voir si cette encyclopédie pilotée par l’IA pourra surmonter les défis de fiabilité, de transparence et de neutralité qui hantent encore les grands modèles de langage.

Avec 885 000 articles pour cette première version (contre 7 millions sur Wikipédia), Grokipedia est encore loin du géant qu’elle ambitionne de remplacer. Mais, Musk promet une évolution rapide — et une version 1.0 censée redéfinir la manière dont l’information est créée et mise à jour en ligne.

Disponibilité

Grokipedia est dès à présent accessible sur grokipedia.com. Les utilisateurs peuvent s’y connecter avec leur compte X pour consulter ou suggérer des corrections.

Aucune application Android ou iOS n’est encore disponible.