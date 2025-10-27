Accueil » Lancement express : le Phone (3a) Lite arrive le 29 octobre, sans teasing habituel

Les rumeurs disaient vrai : Nothing vient de confirmer officiellement l’arrivée de son Phone (3a) Lite, prévue pour le 29 octobre, soit dans seulement deux jours.

Une surprise de taille, puisque la marque britannique nous avait habitués à des semaines de teasing avant chaque lancement. Cette fois, le premier teaser vient tout juste de tomber… et la présentation aura déjà lieu mercredi. Un lancement express, même pour Nothing.

Selon les fuites précédentes, les premières ventes devraient commencer le 4 novembre.

Ce que l’on sait du Nothing Phone (3a) Lite

Le smartphone serait proposé en une seule configuration :

8 Go de RAM

128 Go de stockage

Disponible en noir et blanc, les coloris emblématiques de la marque.

Sous le capot, on retrouverait le MediaTek Dimensity 7300, un processeur octa-core combinant quatre Cortex-A78 à 2,5 GHz et quatre Cortex-A55 à 2 GHz, épaulé par un GPU Mali-G615.

Le smartphone est déjà apparu sur Geekbench sous Android 15, mais pourrait sortir directement sous Android 16, puisque Nothing a commencé à déployer cette version sur les Phone (3a) existants.

Prix et design attendus

D’après les informations de Dealabs, le Nothing Phone (3a) Lite serait vendu 249,99 € en France, avec un tarif pouvant descendre à 239,99 € sur certains marchés européens. Pour comparaison, le Phone (3a) classique démarre à 349,99 €.

Aucune confirmation n’a encore été donnée concernant la présence du Glyph Interface, le système lumineux emblématique de Nothing, ni d’éventuelles modifications du design transparent.

Mais le teaser officiel montre une lumière clignotante au dos, ce qui laisse penser que le style minimaliste restera bien au rendez-vous.