OnePlus 15 et Ace 6 : les prix fuitent quelques heures avant le lancement officiel

OnePlus 15 et Ace 6 : les prix fuitent quelques heures avant le lancement officiel

OnePlus 15 et Ace 6 : les prix fuitent quelques heures avant le lancement officiel

À quelques heures de leur présentation en Chine, les OnePlus 15 et OnePlus Ace 6 voient déjà leurs prix présumés circuler sur le réseau social Weibo.

Si ces informations se confirment, OnePlus viserait un positionnement plus premium tout en conservant une bonne compétitivité face à ses rivaux directs.

Des tarifs qui montent en gamme

Selon la fuite, le OnePlus 15 débuterait à 4 299 yuans (~ 520 €) pour la version 16 Go + 256 Go, et grimperait à 4 899 yuans (~ 590 €) pour 512 Go de stockage. Le modèle le plus haut de gamme, avec 1 To, atteindrait 5 399 yuans (~ 650 €). De son côté, le OnePlus Ace 6 serait plus abordable, à 3 099 yuans (~ 375 €) pour la version 12 Go + 512 Go, et 3 399 yuans (~ 410 €) pour 16 Go + 512 Go.

Des configurations 12 Go + 256 Go devraient également être proposées à un tarif inférieur.

Ces chiffres proviennent toutefois d’une source non vérifiée, et OnePlus n’a rien confirmé avant la conférence.

Fiche technique du OnePlus 15

Écran : OLED 6,78 pouces, 2772 × 1272 pixels, rafraîchissement adaptatif 165 Hz

Processeur : Snapdragon 8 Elite Gen 5

Batterie : double cellule de 7 300 mAh

Photo : triple capteur arrière de 50 mégapixels, incluant un téléobjectif périscopique 3x, + caméra selfie de 32 mégapixels

Design : corps en métal, certification IP68

OnePlus Ace 6 : l’endurance avant tout

Le OnePlus Ace 6 embarquerait :

un écran 1.5K de 6,83 pouces,

Le Snapdragon 8 Elite,

une batterie géante de 7 800 mAh avec charge rapide 120 W,

un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran,

une double caméra 50 mégapixels + 8 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant.

Le smartphone serait proposé en Noir, Quick Silver et Flash White, avec une certification IP68/69/69K digne des appareils les plus résistants.

Avec de telles fiches techniques et batteries hors normes, OnePlus semble vouloir allier puissance, autonomie et design, tout en préparant un duel direct avec Xiaomi, iQOO et Realme sur le marché chinois.