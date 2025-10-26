Accueil » Nothing Phone (3a) Lite fuite : prix de 249 € et lancement surprise le 4 novembre

Après avoir fait une apparition remarquée sur Geekbench, le Nothing Phone (3a) Lite refait parler de lui dans une nouvelle fuite — cette fois avec son prix et sa date de lancement.

Selon le site Dealabs, le Nothing Phone (3a) Lite serait commercialisé en Europe dès le 4 novembre 2025. Une date étonnamment proche, surtout que Nothing n’a encore rien teasé officiellement, alors que la marque est connue pour ses campagnes de communication longues et stylisées.

Tout porte donc à croire que le Phone (3a) Lite pourrait être annoncé par surprise dans les prochains jours.

Ce que l’on sait déjà sur le Phone (3a) Lite

Le futur modèle « Lite » serait proposé en une seule configuration :

8 Go de RAM

128 Go de stockage interne

Deux coloris classiques : noir et blanc.

Côté tarif, Nothing viserait l’entrée du milieu de gamme :

249,99 € en France

jusqu’à 239,99 € dans certains autres pays européens.

À titre de comparaison, le Nothing Phone (3a) classique débute à 349,99 € avec la même capacité mémoire.

Sous le capot : MediaTek Dimensity 7300 et Android 15

Le Geekbench listing a confirmé que le Phone (3a) Lite tournera avec le MediaTek Dimensity 7300, une puce octa-core gravée en 4 nm, dotée de :

4 cœurs Cortex-A78 à 2,5 GHz,

4 cœurs Cortex-A55 à 2 GHz,

un GPU Mali-G615 pour la partie graphique.

L’appareil devrait également sortir directement sous Android 15, avec la surcouche Nothing OS, réputée pour son interface minimaliste et fluide.

Un lancement discret mais stratégique

Peu d’informations ont encore fuité sur le design ou la batterie, mais on s’attend à un smartphone fidèle à l’identité de Nothing : dos transparent, LED Glyph simplifié, et positionnement plus abordable.

Si la fuite de Dealabs se confirme, le Nothing Phone (3a) Lite pourrait bien venir bousculer le segment des smartphones à moins de 300 €, un créneau très disputé par Xiaomi, Samsung et Honor.