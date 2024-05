Accueil » MediaTek révèle les nouveaux Dimensity 7300 et 7300X pour le milieu de gamme

MediaTek révèle les nouveaux Dimensity 7300 et 7300X pour le milieu de gamme

MediaTek révèle les nouveaux Dimensity 7300 et 7300X pour le milieu de gamme

Avant que MediaTek ne présente le Dimensity 9400, son nouveau chipset pour les smartphones phares, dont on parle depuis longtemps, le fabricant de puces taïwanais a annoncé deux nouveaux produits destinés aux smartphones de milieu de gamme : Dimensity 7300 et Dimensity 7300X.

Avec l’annonce de ces deux puces, MediaTek a introduit un total de quatre nouvelles puces en seulement un mois, ce qui est incroyable et inédit. Bien que certains des chipsets annoncés en mai ne soient pas encore disponibles sur le marché, les premiers smartphones qui les utilisent devraient arriver très bientôt.

Les nouveaux Dimensity 7300 et 7300X promettent d’améliorer les jeux mobiles pour les smartphones traditionnels et les appareils pliables. Les deux chipsets sont dotés d’un processeur octa-core avec 4 cœurs Arm Cortex-A78 cadencés à 2,5 GHz et 4 cœurs Arm Cortex-A55.

Les nouveaux chipsets sont fabriqués selon le processus de fabrication de 4 nm, ce qui permet de réduire de 25 % la consommation d’énergie des cœurs A78 par rapport au Dimensity 7050.

En outre, les deux chipsets sont dotés du dernier processeur graphique (GPU) Arm Mali-G615 et d’une suite d’optimisations MediaTek HyperEngine pour augmenter les performances des jeux mobiles.

Un focus pour la photo pour les nouveaux Dimensity 7300 et 7300X

MediaTek affirme que, par rapport à leurs concurrents, les Dimensity 7300 et 7300X offrent des images par seconde (FPS) 20 % plus rapides et une efficacité énergétique améliorée de 20 %.

Mais ce n’est pas tout ! MediaTek a annoncé que les chipsets Dimensity 7300 offrent une photographie améliorée avec le MediaTek Imagiq 950, doté d’un HDR-ISP 12 bits avec prise en charge d’un capteur photo principal de 200 mégapixels. Il est également important de mentionner que le Dimensity 7300X offre un support dédié aux téléphones à double écran.

Les autres caractéristiques clés de la série Dimensity 7300 comprennent la technologie MediaTek 5G UltraSave 3.0+, la prise en charge d’une liaison descendante 5G jusqu’à 3,27 Gb/s, la prise en charge du Wi-Fi 6E tri-bande et la prise en charge d’une double carte SIM 5G avec double VoNR.