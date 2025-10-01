Accueil » Nothing lance Essential : Un « OS natif IA » qui crée des apps à la demande, simple surcouche ou révolution ?

Après le lancement de Nothing OS 4.0, la start-up londonienne Nothing (fondée par Carl Pei, ex-OnePlus) a présenté Essential, une nouvelle plateforme censée incarner le socle de son futur « OS natif IA ».

Au menu : Essential Apps, un outil pour générer des mini-apps à partir de simples requêtes en langage naturel, et Playground, une place de marché communautaire où les utilisateurs peuvent partager et remixer leurs créations.

Mais derrière les slogans, l’initiative reste pour l’instant loin d’un véritable système d’exploitation : Essential tourne sur Android, et les « apps » créées ne sont encore que de simples widgets.

Essential Apps: Des applis générées à la demande

Avec Essential Apps, les utilisateurs Nothing peuvent décrire leurs besoins (« crée un app qui capture mes reçus et exporte un PDF chaque vendredi ») et voir apparaître une mini-application qu’ils ajoutent à leur écran d’accueil.

Ces créations alimentent Playground, pensé comme un « app store alternatif » où chacun peut télécharger ou transformer les apps conçues par la communauté. Un premier pas qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle économie de créateurs, selon Carl Pei, même si aucun modèle économique n’est encore défini.

Vision ambitieuse, réalité limitée

Pei parle d’un futur dans lequel les téléphones s’adaptent aux usages de chacun, suggérant ou réorganisant des apps en fonction des habitudes. Mais, il reconnaît que Nothing n’a pas l’intention de s’émanciper d’Android :

« Android est une excellente plateforme pour construire. Nous ne touchons pas au code bas niveau », précise-t-il dans The Verge.

Autrement dit : Essential n’est pas (encore) un OS, mais une surcouche IA qui vient enrichir l’expérience Android classique.

Un écosystème en gestation

Nothing promet une approche « privacy by design », avec des données stockées localement par défaut. La suite Essential inclut déjà :

Essential Space: capture d’idées et d’inspirations.

Essential Search: moteur de recherche interne.

Essential Memory (à venir): une fonction qui apprendra les habitudes pour rappeler des informations oubliées au bon moment.

Carl Pei, CEO de Nothing : « Avec Essential, nous commençons à ébranler le système élitiste mis en place par les leaders historiques. L’avenir du logiciel sera celui de l’innovation collective et de l’hyper-personnalisation ».

Disponibilité

Playground est accessible dès maintenant sur playground.nothing.tech.

Les outils Essential sont disponibles sur les smartphones Nothing et CMF (sauf Phone 1, qui n’est plus mis à jour).

En clair : Essential est une expérimentation prometteuse, une tentative de rapprocher création logicielle et usages quotidiens. Mais le chemin reste long avant de parler d’un OS autonome. Pour l’instant, Nothing vend avant tout une vision : celle d’un smartphone plus personnel, moins contraint par les logiques des app stores traditionnels.