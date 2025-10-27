Accueil » Google simplifie la création d’applications IA avec le nouveau mode « Vibe Coding » dans AI Studio

Google a déployé une refonte majeure de son AI Studio, introduisant une expérience baptisée « Vibe Coding » qui permet de passer d’une simple idée à une application complète alimentée par l’IA en quelques minutes.

L’objectif : éliminer la complexité technique — plus besoin de gérer des clés API ni de relier manuellement plusieurs modèles.

De l’idée à l’application en un seul prompt

Grâce à ce nouveau workflow, les utilisateurs peuvent décrire en langage naturel l’application qu’ils souhaitent créer : par exemple, un outil de génération vidéo avec Veo, un éditeur d’images avec Nano Banana, ou encore un assistant d’écriture vérifiant ses sources via Google Search.

AI Studio, propulsé par les modèles Gemini, se charge automatiquement de connecter les modèles et API nécessaires.

Une option « I’m Feeling Lucky » permet même de générer des prototypes d’apps aléatoires pour explorer de nouvelles idées instantanément.

Une App Gallery repensée pour l’inspiration

L’App Gallery a été entièrement redessinée sous forme de bibliothèque visuelle. Les utilisateurs peuvent désormais parcourir des exemples d’applications, voir des aperçus interactifs, accéder au code de départ et remixer les projets existants pour créer leurs propres versions.

Une nouvelle écran de chargement « Brainstorming » affiche même des suggestions contextuelles générées par Gemini pendant la création, pour stimuler la créativité.

Édition visuelle avec le mode Annotation

Autre nouveauté : le mode Annotation, qui permet d’éditer visuellement une app sans écrire de code. Il suffit de sélectionner un élément et de donner une instruction à Gemini, comme : « Rends ce bouton bleu », « Change le style de ces cartes », ou « Anime cette image depuis la gauche. ».

Ce système rend la personnalisation intuitive et conversationnelle, tout en préservant le flux créatif.

Développement continu sans interruption

Si un utilisateur atteint la limite du forfait gratuit, AI Studio permet désormais d’ajouter temporairement sa propre clé API pour continuer à travailler sans pause. Dès que le quota gratuit se renouvelle, la plateforme repasse automatiquement en mode standard.

Rendre la création d’IA accessible à tous

Google explique que ces nouveautés visent à démocratiser le développement d’applications IA. Grâce à l’intégration de l’IA à toutes les étapes — de l’idéation à l’itération —, même les non-développeurs peuvent désormais créer des applications riches en fonctionnalités avec les modèles Gemini.

Les fonctionnalités « Vibe Coding » sont déjà disponibles dans Google AI Studio. Google a également mis en ligne une playlist YouTube de tutoriels pour apprendre à utiliser la nouvelle interface et à commencer à développer avec Gemini.