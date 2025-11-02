Accueil » ChatGPT se connecte à vos données : la nouvelle fonction « Company Knowledge » est là

ChatGPT se connecte à vos données : la nouvelle fonction « Company Knowledge » est là

ChatGPT se connecte à vos données : la nouvelle fonction « Company Knowledge » est là

OpenAI vient de lancer une nouvelle fonctionnalité de ChatGPT pensée pour les entreprises, les établissements d’enseignement et les grandes organisations : la « company knowledge » (ou connaissance d’entreprise).

Cette mise à jour, alimentée par une version de GPT-5, permet à ChatGPT de se connecter directement à vos outils de travail — tels que Slack, SharePoint, Google Drive ou GitHub — afin de retrouver rapidement des informations internes sans quitter la conversation.

ChatGPT devient un moteur de recherche pour l’entreprise

L’objectif est simple : transformer ChatGPT en un assistant conversationnel capable d’explorer toutes vos données professionnelles pour trouver la réponse la plus pertinente.

Concrètement, il peut compiler des informations issues de plusieurs sources à la fois, puis fournir une réponse complète avec citations et liens directs vers les fichiers d’origine.

Exemple : avant un appel client, ChatGPT peut générer un brief à partir de vos échanges Slack, d’un document Google Docs contenant les notes de réunion, d’e-mails récents, et même de tickets Intercom liés au compte.

Cette approche s’inscrit dans la tendance des « IA d’entreprise » plus contextuelles, à l’image des « Skills » récemment lancés par Anthropic pour son assistant Claude.

Une recherche contextuelle, simultanée et datée

OpenAI explique que cette version de GPT-5 est capable d’effectuer plusieurs recherches en parallèle, de gérer des questions ambiguës (« Où en sommes-nous sur les objectifs 2026 ? »), et appliquer des filtres temporels pour distinguer les informations les plus récentes.

Le modèle peut aussi « réfléchir pendant qu’il cherche », combinant logique et recherche documentaire pour fournir des réponses plus fiables.

Activation et limites

La fonction « Company Knowledge » doit être activée manuellement au démarrage d’une conversation. Pendant son utilisation, ChatGPT ne peut pas naviguer sur le Web, ni générer d’images ou de graphiques. Il peut néanmoins répondre à certaines requêtes via les applications connectées, mais sans offrir la même profondeur d’analyse ni les citations précises.

OpenAI indique que la prise en charge de nouvelles fonctionnalités (comme la génération de rapports ou de tableaux interactifs) arrivera dans les prochains mois.

Un pas de plus vers le copilote professionnel

Avec cette évolution, OpenAI renforce clairement la dimension « assistant de travail » de ChatGPT, déjà adoptée par de nombreuses entreprises dans le monde. Grâce à la connexion directe à leurs sources internes, les équipes peuvent interroger leurs données en langage naturel, sans passer par des requêtes complexes ou des recherches manuelles fastidieuses.

Ainsi, ChatGPT devient un véritable moteur de recherche conversationnel pour les entreprises, capable d’agréger en temps réel les connaissances internes, le tout propulsé par GPT-5.