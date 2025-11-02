Accueil » Google franchit un cap avec Willow, sa puce quantique de 105 qubits

L’équipe Quantum AI de Google vient d’annoncer une avancée majeure dans le domaine de l’informatique quantique avec la présentation de son nouveau processeur Willow, une puce supraconductrice de 105 qubits capable d’exécuter certains calculs 13 000 fois plus vite que les superordinateurs les plus puissants du moment.

Les résultats, publiés dans la revue Nature, constituent l’une des premières démonstrations concrètes et vérifiables d’un avantage quantique à portée pratique.

Willow: Une percée au-delà du simple « coup de force » quantique

Le processeur Willow a brillamment exécuté l’algorithme Quantum Echoes, conçu pour mesurer le « chaos quantique ». Contrairement à l’expérience Sycamore de 2019 — qui prouvait la suprématie quantique sur un test très spécifique de tirage aléatoire — Willow apporte cette fois une valeur scientifique réelle, en simulant avec une précision inédite des structures moléculaires et des comportements électroniques complexes.

Michel Devoret, physicien en charge du projet, résume :

Willow démontre que les circuits électriques peuvent se comporter comme des atomes artificiels, nous permettant d’explorer les interactions atomiques sans recourir à des approximations.

Une précision record pour les calculs quantiques

Chaque qubit de Willow peut exister dans plusieurs états à la fois et s’entrelacer (ou s’enchevêtrer) avec d’autres, ouvrant la voie à des calculs parallèles sur un nombre colossal de possibilités.

Les taux de fidélité atteignent :

99,97 % pour les opérations à un seul qubit,

99,88 % pour les opérations d’intrication (two-qubit gates).

Des performances essentielles pour réduire les erreurs cumulatives dans les systèmes de grande échelle.

Des applications scientifiques et industrielles prometteuses

Ce bond en avant pourrait révolutionner plusieurs domaines :

la recherche pharmaceutique, en simulant les liaisons moléculaires et les réactions chimiques,

la science des matériaux, pour concevoir de nouvelles batteries ou des supraconducteurs plus efficaces,

voire l’intelligence artificielle, grâce à des algorithmes d’optimisation complexes beaucoup moins énergivores.

Un futur encore semé d’obstacles

Les chercheurs restent prudents : le passage à des qubits logiques stables et corrigés d’erreurs demeure le principal défi du secteur. Mais, Willow marque une étape cruciale : plus qu’une démonstration technique, c’est une plateforme de recherche solide, capable de produire des résultats vérifiables et exploitables.

Avec Willow, Google confirme sa position de leader du calcul quantique, et ouvre un peu plus la voie vers l’ère des ordinateurs capables de résoudre l’impossible.