IKEA veut vous aider à mieux dormir avec… un lit pour votre téléphone

Si votre smartphone vous empêche de dormir, IKEA pourrait bien avoir trouvé une solution aussi drôle qu’ingénieuse : un mini-lit NFC pour téléphone, conçu pour vous aider à décrocher des écrans la nuit.

Baptisé « Phone Sleep Collection », ce gadget fait partie d’une nouvelle campagne lancée par IKEA Émirats arabes unis, et — fidèle à la tradition de la marque — il nécessite un montage maison.

IKEA invente un mini-lit connecté pour votre smartphone

Le concept, présenté sur YouTube, reprend la forme d’un vrai lit miniature équipé d’une puce NFC intégrée. Une fois l’application IKEA installée sur votre smartphone (iOS ou Android), celui-ci reconnaît automatiquement quand vous le posez sur le lit et enregistre le temps de « repos ».

L’objectif ? Sept heures de sommeil par nuit, aussi bien pour vous que pour votre téléphone.

Une récompense pour bien dormir

Le mini-lit est offert pour tout achat de 750 dirhams (≈ 175 euros) dans la collection « Complete Sleep » d’IKEA UAE. Et pour motiver les clients, IKEA offre un bon d’achat d’environ 24 euros à ceux qui réussissent à laisser leur téléphone « dormir » pendant sept nuits consécutives.

Une idée amusante, mais intelligente

Derrière le clin d’œil marketing, le Phone Sleep Bed repose sur une idée sérieuse : réduire le doomscrolling nocturne. Les réseaux sociaux et les notifications stimulent la dopamine, retardant l’endormissement — un phénomène que même Android 16 tente de contrer avec son mode Bien-être numérique.

Mais là où d’autres recommandent un téléphone minimaliste comme le Light Phone III, IKEA propose une approche plus douce : garder votre smartphone… mais lui apprendre à dormir aussi.

Gadget humoristique ou vraie solution anti-écran ?

Qu’on y voie un coup marketing ou une idée ingénieuse, le Phone Sleep Bed montre qu’un peu d’humour et de design scandinave peuvent transformer un simple geste du quotidien en outil de bien-être numérique.