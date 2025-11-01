Accueil » Gemini vous coupe la parole ? Google teste le mode micro ouvert pour les longues requêtes

L’assistant Gemini de Google est réputé pour sa précision et sa vaste connaissance du monde — capable de se souvenir d’une simple réplique d’une série télévisée diffusée il y a plus de 50 ans.

Mais, si vous avez déjà posé une question longue à voix haute, vous avez peut-être remarqué un problème : Gemini vous coupe la parole avant la fin de votre phrase.

Gemini : assistant qui manque (encore) de patience

Lorsque vous posez une question orale via l’application Gemini (sur Android ou iOS, ou en remplacement de Google Assistant), le chatbot interprète toute pause comme la fin de votre question. Résultat : si vous marquez un temps d’arrêt pour réfléchir, il s’empresse de répondre — parfois à côté de la plaque.

Bien sûr, vous pouvez taper votre question au clavier pour éviter ce souci, mais cela retire tout l’intérêt de la commande vocale.

Google teste une solution simple : garder le micro ouvert

Selon Android Authority, Google teste actuellement une nouvelle option dans la version 16.42.61 de l’application Google. Celle-ci permettra de maintenir le micro activé aussi longtemps que vous le souhaitez grâce à une pression longue sur l’icône du micro.

Une fois « verrouillé », le micro reste ouvert jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton « Stop » pour le désactiver.

Cette amélioration permettra donc de faire des pauses naturelles en parlant, sans risquer d’interrompre votre requête.

À noter : cette fonction ne change rien pour Gemini Live, la version interactive du chatbot pensée pour des conversations continues.

D’autres nouveautés pour Gemini

Parallèlement, Google déploie aussi un nouvel encart de saisie flottant et une interface repensée pour Gemini Live. Et si vous utilisez Gemini à la place de Google Assistant, vous pouvez désormais lui demander de :

régler une alarme ou un minuteur,

activer/désactiver le Wi-Fi, le Bluetooth ou la lampe torche,

modifier le volume,

ouvrir des applications ou prendre des captures d’écran.

Ces fonctions passent par l’extension « Utilities » intégrée à Gemini.

Quand cette nouveauté arrivera-t-elle ?

Google n’a pas encore communiqué de date de déploiement officielle, mais le test interne laisse penser qu’elle arrivera bientôt.

L’application Gemini est disponible sur Android (via le Play Store) et sur iPhone (via l’App Store).