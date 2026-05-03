La promesse de la maison connectée « simple » s’est souvent heurtée à une réalité beaucoup moins élégante : hubs multiples, compatibilités incomplètes et appareils capricieux.

Avec la prise en charge de 25 appareils IKEA Matter-over-Thread dans SmartThings, Samsung tente justement de gommer cette friction — et, au passage, de rendre l’écosystème IKEA beaucoup plus crédible pour le grand public.

Une intégration plus directe, sans détour par le hub IKEA

Samsung a annoncé que SmartThings prend désormais en charge 25 appareils connectés IKEA compatibles Matter-over-Thread, parmi lesquels des ampoules, prises, capteurs et télécommandes. Le changement le plus important est ailleurs : il n’est plus nécessaire de passer à la fois par un hub IKEA et un hub SmartThings pour les intégrer.

Les appareils peuvent désormais être reliés directement à un hub SmartThings.

Sur le papier, cela ressemble à une évolution discrète. En pratique, c’est un vrai allègement de l’expérience utilisateur. Matter a justement été conçu pour faire dialoguer plus facilement les produits de marques différentes, et ce genre de simplification était attendu depuis longtemps. Samsung précise aussi avoir créé une expérience dédiée dans l’application SmartThings pour assurer une compatibilité plus propre avec ces appareils IKEA.

Quels appareils IKEA sont concernés ?

La liste couvre une large partie des usages domestiques les plus courants : ampoules connectées, prises intelligentes, télécommande à molette, capteurs de température et d’humidité, capteurs de qualité de l’air, détecteurs de mouvement, capteurs d’ouverture de porte et capteurs de fuite d’eau.

L’un des produits les plus intéressants est justement cette télécommande à molette. Une fois reliée à l’éclairage, elle permet d’ajuster précisément la luminosité et la température de couleur en tournant simplement la roue. Samsung indique aussi qu’un contrôle des stores est prévu plus tard en 2026, mais qu’au 21 avril 2026, seule la gestion de l’éclairage est effectivement prise en charge.

Des usages plus concrets dans l’écosystème SmartThings

Samsung met en avant plusieurs scénarios d’usage pour montrer que ces produits ne sont pas seulement « compatibles », mais réellement exploitables dans son écosystème. Un capteur de porte IKEA peut, par exemple, être utilisé avec SmartThings Family Care pour suivre l’activité d’un proche vivant seul. Les capteurs de qualité de l’air, de température et d’humidité peuvent aussi alimenter un rapport sur l’environnement de sommeil, avec des recommandations comme maintenir une chambre entre 19 et 21 °C. SmartThings peut enfin déclencher automatiquement le mode déshumidification d’un climatiseur lorsque l’humidité grimpe, ou envoyer une alerte immédiate en cas de fuite d’eau détectée.

Cette dimension est essentielle. Dans la maison connectée, la compatibilité brute ne suffit plus ; ce qui compte, c’est la qualité de l’orchestration. Samsung essaie clairement de montrer que IKEA peut désormais jouer un rôle plus sérieux dans des routines avancées, et pas seulement servir de porte d’entrée bon marché.

Une bonne nouvelle… qui rappelle aussi les limites de Matter

Le point le plus révélateur est peut-être ailleurs. Samsung et IKEA expliquent avoir mené plusieurs cycles de validation pour améliorer la stabilité de la connexion. C’est rassurant pour l’utilisateur final, mais cela souligne aussi une réalité moins flatteuse : Matter n’a pas encore totalement tenu sa promesse de simplicité universelle.

Autrement dit, ce partenariat raconte deux histoires en même temps. La première est positive : IKEA devient beaucoup plus intéressant pour les utilisateurs SmartThings à budget serré. La seconde est plus structurelle : l’interopérabilité de la maison connectée progresse, mais elle demande encore beaucoup de couture technique en coulisses.

Samsung consolide sa stratégie de maison connectée ouverte

Samsung souligne également que SmartThings a été le premier à adopter Thread 1.4, une évolution destinée à unifier les réseaux Thread entre marques. C’est un détail technique, mais il éclaire bien la stratégie du groupe : faire de SmartThings une couche d’orchestration capable d’absorber des produits très différents sans imposer un écosystème fermé.

Pour IKEA, l’intérêt est tout aussi clair. La marque peut continuer à défendre sa vision d’une maison connectée abordable, tout en profitant de la puissance d’une plateforme déjà bien installée. Pour Samsung, c’est une façon efficace d’élargir l’offre SmartThings avec des accessoires moins chers, donc plus accessibles à un public qui n’ira pas forcément vers les marques premium de la domotique.

Au fond, cette annonce n’est pas spectaculaire. Mais elle touche à quelque chose de plus important : la qualité invisible de l’expérience. Et dans la smart home, c’est souvent là que se joue la différence entre une promesse séduisante… et un système que l’on utilise vraiment au quotidien.