YouTube lance une limite quotidienne pour freiner le défilement infini des Shorts

YouTube, comme TikTok et Instagram Reels, veut que vous restiez le plus longtemps possible à regarder des vidéos. Mais, la plateforme a décidé de prendre tout le monde à contre-pied : une nouvelle fonction arrive pour aider les utilisateurs à passer moins de temps devant les Shorts.

Une limite de temps pour les YouTube Shorts

YouTube a annoncé le déploiement d’une option permettant de fixer une limite quotidienne de visionnage pour les Shorts sur mobile. Une fois cette durée atteinte, la lecture s’arrête automatiquement pour le reste de la journée.

« Nous donnons aux utilisateurs un nouveau moyen de gérer leur temps sur YouTube et de personnaliser davantage leur expérience », explique la plateforme. L’option est disponible dans le menu des paramètres, où chacun pourra définir le temps maximal souhaité.

Quand vous atteignez cette limite, un message s’affiche pour signaler que vous avez atteint votre quota. Vous pouvez le rejeter et continuer à scroller… mais l’idée est d’encourager une pause.

Des contrôles parentaux renforcés à venir

YouTube prévoit aussi d’étendre cette fonction aux comptes enfants via le contrôle parental plus tard cette année. Dans ce cas, la limite sera non contournable : quand le temps est écoulé, les Shorts se bloqueront totalement jusqu’au lendemain.

Une mesure bienvenue alors que plusieurs États américains — comme New York — envisagent de restreindre l’accès des jeunes aux réseaux sociaux jugés trop addictifs.

Une première étape contre le doomscrolling

Jusqu’ici, YouTube proposait déjà un rappel « Faites une pause », mais cette fois, la nouveauté cible spécifiquement les Shorts, le format le plus chronophage de la plateforme.

Même si cette limite reste contournable, elle marque un pas dans la bonne direction pour aider les utilisateurs (et surtout les plus jeunes) à reprendre le contrôle de leur temps d’écran.