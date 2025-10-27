Accueil » RedMagic se moque de l’iPhone 17 Pro et de ses grosses bosses de caméra

RedMagic se moque de l'iPhone 17 Pro et de ses grosses bosses de caméra.

La marque gaming RedMagic fait parler d’elle cette semaine — non pas pour ses performances explosives, mais pour son sens du marketing piquant. Quelques jours après le lancement officiel de son dernier smartphone en Chine, le RedMagic 11 Pro+, l’entreprise a publié une courte vidéo animée se moquant ouvertement des géants du secteur… à commencer par Apple.

Une « rouleuse » contre les bosses de caméra

Dans le clip, on voit un petit rouleau compresseur écraser les énormes blocs photo que l’on retrouve sur les flagships modernes — une pique directe au dos imposant de l’iPhone 17 Pro.

Le message de RedMagic est limpide : « Pourquoi faire saillie quand on peut s’intégrer ? » La marque met en avant l’un des points forts de ses derniers modèles : un module photo parfaitement affleurant, sans aucune protubérance. Un design aussi esthétique que pratique — plus de wobble sur la table, et une prise en main plus homogène.

Pour dissiper les doutes, RedMagic a partagé plusieurs clichés pris avec le RedMagic 11 Pro+. Les images affichent peu de bruit, une excellente netteté et des couleurs bien équilibrées, prouvant que compacité ne rime pas forcément avec compromis.

Une habitude chez RedMagic

Ce n’est pas la première fois que la marque gaming taquine Apple. Lors de précédentes campagnes, elle s’était déjà amusée à railler les problèmes de surchauffe de l’iPhone pendant les sessions de jeu.

Et, le timing de cette nouvelle pique ne doit rien au hasard : avec un lancement mondial prévu le 3 novembre, le buzz viral autour de la vidéo fait déjà office de campagne marketing gratuite.

Un troll malin ou une vraie stratégie ?

Qu’on y voie une blague bien sentie ou un coup de communication calculé, une chose est sûre : RedMagic sait comment faire parler d’elle — sans forcément exploser les benchmarks cette fois-ci.